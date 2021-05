Las profesiones de un comensal de 'First dates' dejan sin palabras a Sobera: "¿Pero tienes tiempo para todo eso?"

Los comensales que acuden a First dates en busca del amor suelen pedir que su cita tenga unos gustos parecidos a los suyos, y este martes fue la música lo que unió a Marta y Jacobo.

El primero en llegar fue el madrileño, que comentó en su presentación que "mi sueño es ser algo grande en la música, ir a la gala de los Grammy y que me den uno por Mejor Álbum de Electrónica o de Trap Urbano".

Pero lo que dejó sin palabras a Carlos Sobera fueron la multitud de profesiones que ejercía el madrileño a la vez: "Soy DJ productor, cantante de trap urbano, abogado y árbitro profesional de tenis".

Carlos Sobera y Jacobo, en 'First dates'. MEDIASET

"¡Pero que me estás contando!", exclamó el presentador, que añadió: "¿Tienes tiempo para todo eso?". Jacobo le contestó que sí lo tenía, pero Sobera le pidió que apuntara todo en un posavasos para que lo viera su cita, Marta.

La barcelonesa comenzó su presentación cantando: "Soy medio cantante, estoy en proceso, tengo recorrido, pero no he dado el paso que me gustaría, ser profesional y tener un equipo. Antes cantaba pop y ahora, reguetón", afirmó.

Marta fue a hacia la mesa donde le esperaba Jacobo para cenar y seguir hablando de su tema favorito, la música. "Soy abogado por el día y cantante de trap por la noche", le explicó el madrileño.

Pero la gran actuación de Marta llegó cuando, con la excusa de ir al baño, preparó todo para cantar en vivo uno de sus temas a Jacobo: "Menos mal que no necesita auto-tune", afirmó el DJ.

Marta, en 'First dates'. MEDIASET

"Si eres mujer en el mundo de la música te enfrentas a muchos impedimentos, el talento se deja a un lado y escuchas que, si estás buena, sí puedes", comentó la barcelonesa. "Lo que importa es un físico, los contactos... no el talento sino el dinero que tengas y las personas que conozcas, hoy en día es así", añadió.

Tras unas fotos en el fotomatón, Jacobo afirmó que "me gustaría tener una segunda cita con Marta porque nos han faltado muchas cosas de las que hablar, tanto de música como de lo demás". La joven también quiso volver a quedar "y conocernos mejor".