Lanzó un órdago hace apenas dos meses, un todo o nada por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Contra pronóstico, el guante se lo recogió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que situó a Isabel Díaz Ayuso como su antítesis. Y ella, que ha ganado la batalla por goleada, se ha convertido ya oficialmente como uno de los políticos más relevantes de la España actual y en el principal activo que va a tener Pablo Casado para intentar llegar a la Moncloa.

En estos dos meses, Isabel Díaz Ayuso ha pasado de que su propio partido discutiese que ella sea la próxima presidenta del PP de Madrid a que ahora se pueda permitir elegir el equipo que quiera, tanto en el Gobierno autónomico como en la estructura regional de su partido.

La victoria la ha conseguido en estos dos meses, pero los argumentos a sus votantes se los ha ido dando desde que la Covid-19 apareció en escena. Decisiones como hacer test de antígenos, permitir cierta actividad de la hostelería o dar un margen a las actividades culturales han marcado la diferencia entre la Comunidad de Madrid y las propuestas del Gobierno central, que sí siguieron casi la totalidad del resto de autonomías. Queda claro que –al menos electoralmente– Ayuso acertó en el camino que ha seguido.

"Hace dos meses el PP le discutía el liderazgo del partido en Madrid; ahora se ha convertido en su gran reclamo"

Las decisiones generaron mucha controversia. Tanta, que su socio de gobierno, Ciudadanos, acarició la idea de tumbarla en una moción de censura. Y tanta que el PSOE, desde el Gobierno central, planificó entre la segunda y la tercera ola de Covid la salida de Ayuso de la presidencia de Madrid. Pero esa operación falló y Ayuso pasó de ser una presidenta en cuestión a consolidarse plenamente en su puesto.

La Covid ha permitido también que la sociedad haya mirado para otro lado respecto a la escasa gestión al margen de la pandemia que ha hecho el gobierno autonómico en estos casi dos años. La permanente guerra interna entre PP y Ciudadanos ha hecho que solo aprobasen dos leyes.

Ahora, Díaz Ayuso ya no tendrá dentro del Gobierno un socio molesto. Y en el Parlamento autonómico va a necesitar a un solo partido (Vox) para tener la mayoría absoluta, no a dos como hasta ahora. Así que en los próximos dos años, Ayuso tendrá ya pocos argumentos para no presentar un balance de gestión más amplio.

Por ejemplo, ahora le toca presentar unos presupuestos y que se los apruebe la Asamblea. Debería ser su primera tarea. También afrontar con su receta económica la crisis que ha supuesto la pandemia. Justo este asunto, la gestión diferente que Madrid haga de la crisis económica por la Covid va a ser el arma electoral que usará Pablo Casado en la próxima campaña de las generales.

Así que ahora Ayuso es el principal valor del PP para el periodo que viene y eso da a a la presidenta de Madrid más poder aún del que ya tenía