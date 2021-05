"Hay una alternativa verde, feminista y madrileña". Con estas palabras, Mónica García, candidata de Más Madrid, resumió ayer a última hora de la noche los resultados de su formación, que se consolidó como la fuerza mayoritaria de la oposición tras conseguir el ansiado sorpasso al PSOE de Ángel Gabilondo. Más Madrid obtuvo más de 607.000 votos, el 16,96% de los sufragios y 24 escaños. García mejoró así los resultados de Íñigo Errejón en 2019, que consiguió 475.000 votos (el 14,69%) y cuatro escaños menos que en la actualidad.

La nueva líder de la oposición comenzó su discurso de la misma forma en que lo hizo Ayuso: recordando a las víctimas del Covid y a sus familiares. Rodeada de Errejón, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y otros miembros de su candidatura, García mostró una alegría contenida. La de una formación que vio cerca el cambio pero que se ha quedado a las puertas, aunque a la vez ha superado todas las expectativas posibles. Así lo transmitió, además, García: "Hemos hecho en la campaña todo lo que ha estado en nuestra mano, pero no ha sido suficiente".

La candidata, médica de profesión, aseguró que Más Madrid era el partido que se presentaba a los comicios con los medios más austeros. Por eso, destacó que, a su juicio, han hecho la campaña "más eficiente, con las mejores ideas, el mejor equipo y la mejor militancia".

En su discurso, que apenas duró unos minutos, García también quiso recalcar que su pequeño triunfo se debe a que, "frente a las ocurrencias", en referencia a Ayuso, "y a las abstracciones", en referencia a Pablo Iglesias, ellos han hablado "de los problemas reales". "Hemos puesto en el centro a la gente", dijo.

Los 600.000 votos verdes que cosechó aseguró que servían para "demostrar" que su espacio político "se consolida y puede crecer". "Hay dos modelos claros: el que depreda lo público, el de la ley de la selva, y el modelo de la empatía, del futuro que hemos liderado y vamos a seguir liderando", continuó.

Asimismo, García dijo "asumir" la "responsabilidad de liderar el cambio en la Comunidad" y declaro que, desde anoche, comienza la cuenta atrás para las siguientes elecciones autonómicas, que se celebrarán en 2023 según los plazos marcados por ley.

"Esta campaña es el anticipo de la alternativa que me comprometo a construir en la Asamblea he estado, estoy y estaré para defender los intereses de los madrileños", aseguró antes de finalizar con una arenga a los suyos con vistas a seguir creciendo: "No desfallezcáis, seremos más".