Ciudadanos ha sido, sin duda, uno de los partidos peor parados de este 4-M. La formación naranja no ha conseguido, como pronosticaban casi todas las encuestas, entrar en la Asamblea de Madrid después de estas elecciones autonómicas y asegurarse, al menos, el 5% de los votos que le daría presencia en el parlamento regional.

De los 26 diputados que logró en los anteriores comicios de 2019, ahora se queda con cero; sin representación. Con un 97,88% escrutado, la formación liderada por Edmundo Bal en Madrid había obtenido un 3,55% de los votos, casi 16 puntos menos que hace tres años, y 118.199 personas la habían elegido al acudir a las urnas (511.741 menos que en 2019).

No obstante, tras el batacazo, Bal reconoció sus errores, pero afirmó: “Voy a seguir trabajando por hacer esto que creo que es lo correcto. Y vamos a seguir trabajando desde este partido por lo que es lo correcto: la concordia, la sensatez, el pragmatismo, el antídoto a los extremos...”. “Estamos en una noche dura, ante un mal resultado, que no es un mal resultado para Ciudadanos, es un mal resultado para los madrileños y para los españoles”, añadió.

El candidato de Cs también admitió que se enfrentó, cuando decidió asumir el liderazgo del partido en Madrid tras la salida de Ignacio Aguado, a un “reto” que no han conseguido. "La gente no se ha dado cuenta de que el futuro de España, el futuro de Madrid, está en esa moderación, en ese centro, en esa falta de radicalidad, en encontrar soluciones a los problemas de la gente. No hemos sabido convencer a la gente". Eso sí, dijo, lo hizo “pensando que es lo correcto”.

"Sabemos que es un mal resultado, pero mañana nos vamos a levantar para seguir trabajando por lo mismo", sentenció Bal, asumiendo la caída. No estuvo acompañado en la rueda de prensa por la presidenta del partido, Inés Arrimadas, quien no se había pronunciado anoche sobre los resultados.