Tu horóscopo diario: miércoles 5 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 5 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy un acontecimiento o una noticia que tiene mucho que ver con las emociones, te va a producir una gran felicidad. Alguien te hace llegar mucho amor y encuentras una gran comunicación con el mundo. Proponte guardar todo eso muy dentro de ti.

Tauro

Todo lo que escuches hoy no tiene por qué ser verdad, y menos si alguien no te lo explica con datos o no es una fuente fiable. No debes de fiarte así como así de cualquiera y más si es un asunto de salud. Busca información seria y responsable.

Géminis

Hoy debes hacer las paces contigo mismo o misma y perdonarte un error que has cometido con alguien que no se lo merece. Después de hacer esa reflexión profunda, coge el teléfono y haz llegar tus disculpas. Así te sentirás mucho mejor.

Cáncer

Ir a lo tuyo no es un pecado si en ese camino no perjudicas a nadie ni dejas que las ambiciones afloren por encima de todo. En eso hoy tendrás que detenerte, para ver cómo lo haces sin daño para cierta persona. Todo puede llegar a solucionarse.

Leo

Aunque no estés muy de acuerdo en muchos aspectos, sí es cierto que hoy encontrarás la manera de conciliar tus opiniones con una persona a la que tienes mucho afecto y a la que estás intentando ayudar de alguna manera. Lo vas a conseguir.

Virgo

Va a llegar a tu vida hoy una especie de respiro profundo porque algo que estaba torcido y no era de tu gusto o te preocupaba se va a empezar a enderezar. Te sentirás mucho mejor en general. Sal a dar un largo paseo para ordenar tus ideas.

Libra

Hay muchos sentimientos encontrados hoy con un tema de familia que te pone un poco fuera de tus casillas, de tu talante más colaborador, o de tu buena voluntad. Respira hondo y no entres al trapo de provocaciones. Sigue por el camino de siempre.

Escorpio

Es cierto que tienes mucha ansia de libertad y de hacer lo que te apetezca sin restricciones, pero deberás compaginar eso con lo que realmente crees que es correcto. Es posible hacerlo, lo verás. Alguien te da una pista que debes seguir.

Sagitario

Sentirás mucha paz interior porque ves que alguien a quien quieres ha conseguido algo importante o está mucho mejor en ciertos aspectos como la salud o el trabajo. Dile lo mucho que te alegras o comparte con ella algo que le haga sonreír.

Capricornio

Debes calmar ciertos miedos que no tienen ninguna razón de ser y aplicar el pensamiento más racional y alejado de cualquier clase de especulación en un tema que tiene que ver con la salud. Todo va a salir bien si sabes tener paciencia.

Acuario

No debes preocuparte demasiado si tu pareja se muestra un tanto diferente o hace cosas que antes no hacía. Todos pasamos por procesos distintos y los cambios son algo consustancial a la vida. Calma, ya verás como todo se aclara con tranquilidad y amor.

Piscis

No te extrañe si una buena racha profesional o una ganancia inesperada está levantando alguna envidia en una persona de tu entorno laboral. Si lo notas demasiado cerca, ignóralo, es lo más inteligente. Por la noche, no le des vueltas al asunto y duerme más.