Feijóo celebra inmunizarse y llama a los gallegos: "Hay que acudir cuando toque y con la vacuna que toque"

Así lo ha trasladado el mandatario autonómico en declaraciones a los medios en un acto en Santiago previo a su cita para vacunarse en la Cidade da Cultura, en la capital gallega.

Y es que, el jefe del Ejecutivo, quien cuando se ponían vacunas por colectivos prioritarios censuró a políticos que se aprovechaban de forma incorrecta y aseguró que a él le gustaría ser "el último" de su grupo, ha sido citado para este martes a las 19,46 horas por el Servizo Galego de Saúde.

Conforme le corresponde por su grupo de edad, Feijóo, quien tiene 59 años y cumple 60 en septiembre, será vacunado, precisamente, a pocos días de que se cierre el proceso en su franja etaria. De hecho, fuentes del área sanitaria compostelana han asegurado que esperan finalizar la administración de la vacuna en el grupo de 60-64 el jueves, y a finales de esta semana completar también el colectivo 65-69.

Por su parte, Feijóo ha explicado que fue notificado hace unos días de su turno. "Me toca hoy y con AstraZeneca. Lo que toque y a la hora que toque. Esto es lo que vamos a disfrutar, y digo disfrutar porque no le oculto que me alegra tener una dosis a partir de ahora", ha recalcado.

LOS MAYORES DE 60, VACUNADOS A PARTIR DE JUNIO

Y a renglón seguido ha confiado en poder avanzar en el grupo pendiente hasta los 69 años. "Una vez que entre los 66 y los 69 se nos dice que con AstraZeneca no, que con Pfizer, pues empezamos con Pfizer y hacemos 90.000 llamamientos entre jueves y viernes", ha explicado.

El objetivo, se ha reafirmado, es que todos los mayores de 60 queden vacunados "a partir de junio". Finalmente, ha agradecido la respuesta que está dando la población hasta el momento y ha insistido en decir que "hay que acudir cuando toque y con la vacuna que toque".