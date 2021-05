Coronavirus.- UGT exige la vacunación de los trabajadores de la Delegación de Igualdad

Sin embargo, según ha informado el sindicato, no ocurre así en Córdoba y por eso UGT se ha dirigido en reiteradas ocasiones a la Delegación de Salud en Córdoba, "que es la competente en materia de vacunación, sin que estas demandas y las de los trabajadores de los centros de Protección de Menores, centros de Participación Activa y trabajadoras del Servicio de Dependencia, se hayan teniendo en cuenta, con el riesgo que conlleva, tanto para estos empleados públicos, como para los usuarios", el que aún no se les haya vacunado contra el coronavirus.

Para UGT, "es incomprensible la falta de respeto y responsabilidad que se observa hacia estos colectivos, sin tener en consideración además a las condiciones en que han prestado sus servicios durante todo el período de la pandemia, con la máxima diligencia y responsabilidad".

Para el sindicato, "no se trata ya de poner en valor ese trabajo, si no de no menospreciarlo, como hasta ahora, y que, de una vez por todas, se proceda a cumplir con la obligación de vacunarles, como intengrantes de servicios sociosanitarios y servicios esenciales que son".