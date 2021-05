Ribó insisteix en una nova DIA que estudie "seriosament" l'impacte de l'ampliació del Port

Així ho ha declarat després d'una reunió amb la presidenta de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Eva Blasco, i els vicepresidents, al costat del vicealcalde segon i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo. Patronal i Ajuntament han abordat el model de desenvolupament econòmic de la ciutat i del Port.

Ribó ha tornat a defendre la moció que va consensuar la setmana passada l'equip de govern (Compromís-PSPV) a favor d'un port "tan sostenible com competitiu", exigint a Valenciaport un estudi paisatgístic sobre l'impacte que tindria l'ampliació nord en les platges del Cabanyal i la Malva-rosa, un estudi de mobilitat i que regenere les platges del sud afectades per anteriors ampliacions.

Després d'assenyalar que la postura de la patronal és que l'ampliació "tire avant", el primer edil ha posat en valor la seua preocupació per la necessitat de respectar el medi ambient.

A partir d'ací, ha advocat per un estudi "seriós" sobre els possibles impactes de l'ampliació i per engegar les consegüents mesures per a pal·liar aquests impactes. És "evident" així, al seu juí, que és necessària una nova DIA per a substituir l'anterior de 2007 per tots els canvis que s'han produït des d'aleshores.

Ribó ha destacat l'afecció al paisatge i a les platges del nord i sud de València, així com les conseqüències que tindria per al transport, per la qual cosa ha insistit que "fa faltada estudiar-ho seriosament". "Fer les coses bé és la millor manera de fer-les el més ràpid possible", ha resumit als periodistes.

UN PORT CONNECTAT Al CORREDOR

En la reunió amb la patronal, segons un comunicat de l'Ajuntament, l'alcalde ha assenyalat la necessitat d'apostar per la mobilitat del Port en planificació coordinada amb el node de València en el Corredor Mediterrani, a més de coincidir amb la CEV a mantindre la seua competitivitat "garantint que qualsevol pas complisca els requisits legals i mediambientals".

Ribó ha recordat així que l'Autoritat Portuària de València (APV) va canviar en 2018 el projecte de la terminal nord, "una modificació substancial que, evidentment, requereix d'una nova valoració ambiental".

En general, ha defès que la mobilitat és un dels elements prioritaris sobre els quals desenvolupar un model competitiu i sostenible de ciutat i de port: "No podrem aconseguir-ho sense pensar en la mobilitat, però no té sentit continuar pensant en una mobilitat portuària basada en el trànsit rodat de camions".

Ha comparat així les dades de mobilitat dels principals ports europeus: el d'Hamburg trasllada el 55% de les seues mercaderies amb tren i el de Róterdam un 33% en vaixells (barcasses) i un 18% amb tren. En contrast, el port de València transporta el 5% de les mercaderies amb tren i la resta en camió. "I així no es pot continuar", ha advertit, lamentant que "per desgràcia, no es pensa canviar sinó consolidar l'actual situació".

"Actualment s'està fent un estudi, encarregat per l'Autoritat Portuària, de l'accés nord amb cinc possibilitats, i solament una d'elles és ferroviària", una cosa que ell va demanar "personalment" que s'incloguera.

Joan Ribó ha previngut sobre els efectes del projecte en les platges, recordant que la DIA de 2007 estableix que l'APV ha de promoure les mesures correctores per a evitar la regressió. "No es tracta de posicionar-se en contra de l'ampliació del Port per pura negativa, sinó d'argumentar les conseqüències que tindrà i estudiar l'impacte ambiental si no s'apliquen les mesures correctores pertinents", ha reiterat.

"En 14 anys no s'ha fet res per a mitigar els efectes sobre les platges, que són molt seriosos. En el Saler, per exemple, el front dunar s'ha retardat més de 15 metres, i també es constaten efectes sobre la Rambla i sobre la platja del Ferros, o en el Muntanyar del Pujol on la reculada ha arribat fins el 50 metres i fins i tot als 900 al sud de la Gola. Està clar que 'com més sucre, més dolç' i si venen recursos europeus o estatals per a fer front als problemes de les nostres platges, molt millor. Però el que jo vull és que es complisca amb una obligació legal que el Port, fins ara, no ha complit", ha incidit.

L'alcalde ha parlat també sobre els materials necessaris per a omplir les estructures projectades, atés que "el nou projecte assenyala un volum de farciment de 23,3 milions m3 enfront de la DIA de 2007 que ho xifra en 19,05 milions m3. "Caldrà especificar l'origen d'eixos materials", ha advertit.

I s'ha referit a "un factor important per als usuaris de les platges de Cabanyal i Malva-rosa i per als habitants d'aquests barris, els canvis en el paisatge, ja que es contempla una modificació de més d'un quilòmetre del conjunt de grues i plataformes de la nova terminal en les platges del nord".