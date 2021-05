València renova la seua aposta per les ajudes a comerços que promocionen el valencià

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà aquest divendres, 7 de maig, la segona convocatòria de subvencions per a la promoció del valencià als comerços del terme municipal dela ciutat. La iniciativa de convocar aquesta línia d’ajudes sorgeix de l’Àrea de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València que dirigeix la regidora Luisa Notario i el Gabinet de Normalització Lingüística (GNL) serà l’encarregat de fer-ne la gestió.

“Volem fomentar, reforçar, valorar i impulsar la presència del valencià com a llengua d’ús habitual als comerços i establiments amb atenció directa al públic al nostre terme municipal, inclosos els d’hostaleria i sector servicis, atés que és un dels àmbits on cal reforçar l’ús oral i escrit de la llengua i en què es pot augmentar el nivell de satisfacció de la clientela”, ha explicat Notario. “A més, considerem aquestes ajudes una molt bona oportunitat de contribuir a la recuperació econòmica del xicotet comerç de la ciutat”, ha afegit.

La dotació pressupostària d’estes ajudes ascendeix a 47.500 euros. La novetat en l’edició d’enguany consisteix en el fet que se subvencionarà el 100 % de les accions que demane una empresa, ja siga per una, per diverses o per totes les accions subvencionables, sempre dins dels límits establits per a cada una i amb un màxim total de 2.000 euros per comerç.

A més de les ajudes per retolació (exterior, interior o en vehicles), per publicitat (en mitjans de comunicació i impresa), cartes de menús i pàgines web, que ja s’incloïen en la convocatòria de l’any passat, enguany s’hi afegixen noves línies d’ajudes, com són la publicitat per a aplicacions per a telèfons intel·ligents, internet, blogs i xarxes socials, l’establiment o la millora de la identitat corporativa de l’empresa i també ajudes per despeses derivades del cost de cursos de formació de valencià tant de l’empresariat com del personal contractat.

Totes les accions subvencionables hauran d’haver-se realitzat entre l’1 de setembre de 2020 i el 15 de setembre de 2021 i els comerços beneficiaris rebran, per donar major visibilitat als comerços que promocionen el valencià, un distintiu que els identifique.

A banda del contacte directe amb els comerços de la ciutat, l’Ajuntament també ha posat en marxa una campanya de difusió d’aquestes ajudes a través de les xarxes socials amb el lema ‘En valencià marcaràs la diferència’.

“La normalització i la visibilització del valencià en el comerç és una oportunitat perquè milloren les estratègies de comunicació entre comerciants i clientela i pot convertir-se en un instrument important a l’hora de revitalitzar el comerç de proximitat a la ciutat”, ha ressaltat Notario.