València destina aquest any 4,7 milions d'euros a la remodelació i construcció de més de 40 jardins

Els barris i pobles de València es beneficiaran al llarg d'aquest any 2021 d'una inversió de 4,7 milions d'euros per part de l'Ajuntament per a la construcció i remodelació de més de 40 jardins. En concret, la Regidoria de Jardineria Sostenible i l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins treballen en aquests moments en diferents fases d'aquests procediments per a activar les intervencions. En alguns casos, com el parc de la plaça de Manuel Granero, en Russafa, o el de la plaça Calabuig, en el Cabanyal-Canyamelar, estan ja en obres.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha subratllat la importància d'aquests projectes per als diferents barris. En concret, l'edil destaca "la remodelació del parc Manuel Granero, un parc molt important per al barri de Russafa i que feia dècades que necessitava una intervenció”. Igualment assenyala "el jardí de Joan XXIII, en el districte de Benicalap, una reivindicació històrica que resol una demanda de tot el veïnat i que transformarà un solar en una zona verda".

Campillo inclou també els projectes de remodelació dels jardins del barri del Cabanyal-Canyamelar "gràcies als fons europeus de l’Edusi (Estratègia per al Desenvolupament Urbà Sostenible)". Per al vicealcalde, "són obres de major o menor envergadura per a fer de València un referent de polítiques verdes, un referent d'espais verds, i perquè els veïns i veïnes dels barris i pobles de València puguen gaudir de zones verdes de qualitat i remodelades. L'Ajuntament manté una aposta per a fer una ciutat més verda i sostenible".

En aquests moments, el Govern local manté ja en fase d'execució les obres del jardí de Manuel Simó, en Patraix; el parc de Manuel Granero, en Russafa; el jardí de la plaça de Calabuig, en el Cabanyal-Canyamelar; la remodelació de la zona del fòrum al parc de l'Oest, en el barri de Tres Forques; la instal·lació de la pèrgola del parc de Malilla; la millora de la zona de jocs del parc de Marxalenes i el jardí de Joan XIII-Periodista Gil Sumbiela, en Benicalap. Igualment s'espera començar pròximament les obres del nou jardí del carrer Penyagolosa-Amado Granell, a Montolivet.

Entre els projectes més avançats també cal destacar la nova fase d'enjardinament del carrer Ador, a Castellar-l’Oliveral, o la remodelació de les instal·lacions infantils de la plaça de Vinatea, en el barri del Mercat, que es troben ja en fase de contractació.

Dels més de 40 jardins previstos, huit són de nova construcció i la resta, remodelacions de les instal·lacions actualment existents. Els Poblats Marítims disposen de les majors inversions en zones verdes de la ciutat, seguits de Patraix, Camins al Grau i Extramurs. També es preveuen inversions en Algirós, Benimaclet, Jesús, Ciutat Vella, Malilla, Campanar, la Saïdia, el Pla del Real, Benicalap, Poblats del Nord, Poblats del Sud, l’Eixample, l’Olivereta i Quatre Carreres.

Esment a part mereixen espais verds simbòlics per a la ciutat com el futur jardí de Jesuïtes-Trini Simó, que es troba en tramitació amb la recent signatura del conveni amb la Universitat de València, i la remodelació i millora del parc Gulliver, en el vell llit del Túria. La rehabilitació del Gulliver es troba en fase de redacció del projecte amb finalització prevista per a enguany. Igualment està a punt de ser licitada la reforma dels accessos al parc després de quedar deserta una primera licitació.

Una gran part dels projectes en execució corresponen als pressupostos participatius DecidimVLC 2018, encara que els fons europeus Edusi cofinancen la majoria dels espais verds del barri del Cabanyal-Canyamelar. El concurs del futur jardí dels Jesuïtes-Trini Simó està previst en el projecte d'inversions per a 2021 de la Regidoria d'Ecologia Urbana.