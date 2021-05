The Weeknd vuelve a tildar a los Premios Grammy de corruptos: "Sigo sin estar interesado en formar parte"

Los Premios Grammy han sido criticados en los últimos años por varios artistas debido a su peculiar modo para elegir los nominados en cada una de sus categorías. Hasta el viernes 30 de abril este procedimiento se hacía a través de comités de expertos anónimos.

Sin embargo, la cúpula de la organización se ha pronunciado y, mediante votación, se ha decidido que ya no se usarán estos comités de expertos, sino que serán los miembros de la Academia de Grabación los que decidan mediante su voto.

The Weeknd ha sido uno de los artistas que más ha criticado a la organización de los premios, tachándolos en varias ocasiones de corruptos. A pesar del éxito de su último álbum, After Hours, y de su canción Blinding Lights, la más reproducida de 2020, el cantante no estuvo incluido entre las nominaciones de la última edición de los Grammy.

Esto le llevó a colgar varios tuits en los que se quejaba del funcionamiento de las nominaciones. Hace unos días, en una entrevista con la revista Variety volvió a la carga contra la organización de este evento, a pesar del cambio que han hecho en la elección de los nominados de cada edición.

"La confianza se ha roto durante tanto tiempo entre la organización de los Grammy y los artistas que no sería prudente levantar una bandera de victoria" dijo y añadió: "Creo que tanto la industria como el público tienen que ver el sistema transparente realmente en juego para que la victoria sea celebrada, pero es un comienzo importante".

El cantante se muestra desconfiado y declaró abiertamente: "Sigo sin estar interesado en formar parte de los Grammy, especialmente con su propia admisión de corrupción durante todas estas décadas. No me presentaré en el futuro".

En otra entrevista para The New York Times afirmó que este cambio en la organización de los Grammy es "un movimiento positivo para el futuro" y que "dará a la comunidad de artistas el respeto que merece con un proceso de votación transparente".

Muchos achacan el cambio en los premios a las quejas de The Weeknd. Sin embargo, el jefe adjunto de los Grammy, Harvey Mason Jr., declaró también a Variety que la idea de cambiar el modo de nominar venía gestándose hacía unos meses, antes de que The Weeknd les atacara públicamente.