El teatre musical infantil a l'aire lliure torna als barris de Paterna

La gira va arrancar amb una doble funció aquest passat dissabte en el barri de Bovalar, en la zona esportiva del carrer Rafael Alberti i el diumenge en el barri Mas del Rosari- La Coma, segons ha informat el consistori en un comunicat.

La regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa, ha assenyalat que, "davant la millorança de la situació epidemiològica", s'ha decidit recuperar l'espectacle "sota un estricte protocol sanitari per a garantir la seguretat de les famílies".

En eixe sentit, ha ressaltat que des de l'Ajuntament s'està fent un esforç per seguir fomentant de manera segura la cultura "que és tan imprescindible per al benestar de les persones, especialment en temps tan difícils com els quals estem vivint".

Amb l'objectiu de garantir la seguretat de l'espectacle, en cadascun d'ells s'assignaran llocs als assistents, que a més hauran de romandre asseguts durant l'esdeveniment, i serà obligatori l'ús de la mascareta en tot moment. A més, no estarà permès menjar aliments o beure, a excepció d'aigua, i es prohibeix fumar.

S'han escollit localitzacions obertes i espaioses per al desenvolupament de l'espectacle i s'ha augmentat el personal encarregat de la seguretat de l'esdeveniment.

Quant a les actuacions programades, el 8 de maig la gira arribarà al barri de Terramelar (darrere del centre de salut) i el diumenge 9 a Santa Rita (zona esportiva del carrer Benimar). El 16 de maig estarà en Campament (parc del carrer València), el 23 en Alborgí (zona esportiva del parc d'Alborgí) i el dia 30 a la Canyada (camp de futbol d'El Plantío).

Finalment, durant el mes de juny, es representarà l'espectacle el dia 6 en Lloma LLarga (parc del carrer Melissa al costat del pumptrack) i el 12 en el barri centre (en el CEIP Clara Campoamor). La fi de gira serà el 13 de juny en el Parc Central (al costat de la Casa de la Joventut).