Mobilitat llança ajudes de 8.400 euros per autobús per a línies de transport discrecional per carretera

Segons ha indicat el conseller, Arcadi España, "davant la duresa de la situació viscuda pel sector del transport discrecional, des del Govern valencià s'han articulat aquestes ajudes, amb una inversió total de 15 milions d'euros, per a compensar i pal·liar, en la mesura que siga possible, les pèrdues que ha patit".

"A més, amb aquesta iniciativa, es tractarà tant de propiciar la recuperació com d'evitar la destrucció d'ocupació en un sector l'activitat del qual està altament vinculada a la del turisme".

Així s'ha manifestat el conseller de Política Territorial després de la reunió que ha mantingut amb representants de federacions i associacions del sector del transport de persones viatgeres per carretera, i amb el vicepresident de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) i president de la institució a Alacant, Perfecto Palacio, i la directora gerent de la CEV, Inmaculada García. A la trobada també ha assistit la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, María Pérez.

Per la seua banda Palacio ha agraït "l'agilitat amb la qual ha respost la Conselleria a les necessitats del sector del transport discrecional, un pilar fonamental del turisme que està sent greument afectat per les conseqüències de la crisi sanitària".

MÉS DE 200 EMPRESES A LA COMUNITAT

Actualment més de 2.300 autobusos, pertanyents a prop de 215 empreses, realitzen servicis de transport discrecional de persones passatgeres a la Comunitat Valenciana.

"Es tracta d'un sector clau en el desenvolupament present i futur de l'economia valenciana -ha assenyalat Arcadi España-, per dos motius: per la seua contribució a una oferta turística de qualitat a la Comunitat, amb el transport de viatgers i viatgeres des dels aeroports i estacions als hotels i municipis de destinació, i per la seua aportació a la protecció del nostre entorn per la menor contaminació que genera".

Per a España, "amb aquestes noves ajudes per a les línies d'autobusos, la Generalitat mostra el seu suport a les pimes de la Comunitat, que necessiten mantindre's en actiu i preparades perquè, a mesura que avance el sector turístic, puguen oferir els seus servicis".