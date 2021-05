Giner (Cs) rechaza el monolito del 15M: "Debemos frenar la Valencia individualista e ideologizada de Ribó"

"Los partidos constitucionalistas debemos frenar la Valencia individualista e ideologizada de Ribó. El alcalde está utilizando la alcaldía para hacer una ciudad a su ideología", ha declarado en un comunicado.

Este martes, la vicealcaldesa y portavoz del PSPV, Sandra Gómez, ha asegurado que desconocía el proyecto anunciado por Ribó (Compromís) de instalar un monolito para conmemorar el 15M en la plaza del Ayuntamiento, además de enmarcarlo en un "anuncio de un partido" y no en el gobierno que comparten ambos partidos.

Para Giner, esto demuestra que Ribó no cuenta ni con la oposición "ni con sus propios socios de gobierno", aunque ha recordado que "no llega a tener ni un tercio de los concejales de la corporación". "Es decir, Valencia no es Compromís", ha resumido insistiendo en que "hay que frenar la forma de actuar de Compromís".

Un ejemplo, a su juicio, es la reforma de la plaza del Ayuntamiento, donde ha criticado que el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi (Compromís), "ya se ha gastado más de un millón de euros en hacerla a su gusto de forma temporal". "En la Valencia ideologizada de Ribó todo son sinsentidos a costa del dinero de los valencianos", ha reiterado.

Por todo ello, Giner ha vuelto a ofrecer los seis concejales de Cs a disposición del PSPV y del PP para "decir 'no' a Ribó: 'No' a esta forma de hacer política y a este uso tan individualista de la ciudad".

También ha valorado el centro multiservicio en Patraix para personas en situación de sin hogar, anunciado este lunes por la edil Isabel Lozano, tras lo que la vicealcaldesa ha reafirmado el "compromiso" del Ayuntamiento de construir un centro cívico cultural en este barrio.

Al respecto, el portavoz 'naranja' ha recordado que su grupo presentó al pleno de junio de 2018 una moción sobre la construcción del centro cívico cultural y sus usos, algo que se consensuó con la delegación de Renovación Urbana y Desarrollo y se aprobó por unanimidad. Además, pidieron que se incluyera una sala de exposiciones con los restos arqueológicos hallados en Patraix.