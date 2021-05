PortCastelló rep el vistiplau del Govern per a la connexió ferroviària interna per valor de 18,6 milions

El Govern d'Espanya ha autoritzat la contractació de les obres necessàries per a dotar al port de Castelló de la xarxa ferroviària interna per valor de 18,6 milions d'euros. "Aquesta infraestructura productiva incrementarà la nostra competitivitat, ens permetrà guanyar en trànsits i ampliar el nostre hinterland", ha afirmat el president de l'Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó.

Les actuacions autoritzades formen part del conjunt d'inversions del Pla d'empresa de l'Autoritat Portuària en matèria de connectivitat, i van lligades a l'accés ferroviari sud al port -el projecte constructiu del qual està molt avançat-, i a l'estació intermodal -el projecte constructiu de la qual es licitarà enguany amb una inversió que ronda els 21 milions-.

En concret, el Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la contractació de les obres del pont ferroviari i connexió ferroviària nord per valor de 12,5 milions d'euros i una durada de 21 mesos i mig. El projecte compta amb subvenció del 20 per cent de fons europeus a través del Mecanisme 'Connectar Europa'.

Consisteix en la connexió de les dos dàrsenes del port mitjançant un vial de 891 metres i un doble pont retràctil d'ús ferroviari. Els trànsits ferroportuaris esperats seran mercaderies en contenidor i sòlids a granel.

Aquesta inversió se suma a l'autoritzada per la Secretaria d'Estat d'Infraestructures per a l'execució de les obres de la primera fase de la xarxa ferroviària de la dàrsena sud de PortCastelló per 6,1 milions i un termini d'execució de 23 mesos. Aquesta actuació consisteix en la connexió ferroviària des del desenvolupament del pont retràctil fins a l'accés ferroviari sud del port de Castelló. La longitud total d'aquesta via és de 1.200 metres i inclou una zona d'apilament de 12.000 metres quadrats.

Rafa Simó ha assenyalat que aquestes actuacions visibilitzen la "aposta" del Govern d'Espanya per Castelló i donen inici a una "reivindicació històrica" del territori. Ha ressaltat que suposaran un estalvi de costos logístics per a les empreses castellonenques, permetran donar resposta als sectors productius de la província i generaran ocupació i riquesa en l'entorn.