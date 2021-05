Ayuntamiento y CEM colaborarán para que entidades y asociaciones sean apadrinadas temporalmente por empresas

Así, mediante este acuerdo, se posibilitará que las empresas malagueñas impulsadas por el Foro de Empresas Socialmente Responsables de la Provincia de Málaga (Foro RSE Málaga) puedan participar en un programa de apadrinamiento temporal a entidades de la ciudad.

El desarrollo de este protocolo se realizará a través de acuerdos singularizados que ambas entidades puedan desarrollar, han detallado en rueda de prensa.

De esta manera se podrá ofrecer una respuesta transformadora a los problemas de las asociaciones y entidades sociosanitarias del municipio que se han visto especialmente afectadas en sus actividades de interés general por la situación generada por la pandemia.

Han detallado que este protocolo tiene como origen un análisis realizado por parte del Área de Participación Ciudadana en el que se pone de manifiesto que las entidades más afectadas por la crisis económica generada por el COVID-19 son las que trabajan en temas sociosanitarios, las que lo hacen con personas con discapacidad y las que desarrollan su labor para combatir las distintas adicciones.

Estas entidades, además de contar con un voluntariado para desarrollar su actividad, cuentan con personal técnico en sus plantillas, y se vieron en gran dificultad de mantenerlas debido a las restricciones a la movilidad y a la actividad como consecuencia de la pandemia. Por ello, el Ayuntamiento emprende diferentes acciones para ayudarlas, entre las que se encuentra la firma de este protocolo con CEM.

Al respecto, desde CEM se ha llevado a cabo una recopilación de información de cada una de las organizaciones participantes, a fin de trasladar a las empresas malagueñas cuáles son las principales líneas de actuación de dichas entidades y poder así detectar las necesidades específicas de apoyo en cada caso.

FORO RSE

Se considera que la mejor respuesta a esta iniciativa por parte del sector empresarial de la ciudad puede venir del Foro RSE Málaga, una iniciativa que busca poner en común actividades y reforzar el compromiso del tejido productivo en su conjunto con el entorno a través de la responsabilidad social empresarial (RSE).

Los objetivos del foro son convertir a Málaga en un referente como provincia socialmente responsable, apoyar al tejido productivo para dotarlo de competitividad y solidez a través de la RSE, priorizar la ética en los negocios y la RSE como una forma de entender la empresa y sensibilizar a empresas, administraciones y sociedad en materia de RSE.

Las asociaciones que podrán formar parte de este proceso de apadrinamiento son las integradas en las agrupaciones de desarrollo: Lucha contra el Cáncer, Accesibilidad y Lucha contra las adicciones.

De la Torre ha valorado que estas agrupaciones "son una buena muestra de ese movimiento asociativo". "Este acto tiene muchas vertientes pero es hermoso y subraya dos cuestiones importantes en Málaga: la fuerza, el mérito del movimiento asociativo" y "la sensibilidad del mundo empresarial en esta materia".

Por su parte, González de Lara ha dicho que es un día "emotivo" y ha agregado que esta iniciativa representa "acción y compromiso" por parte del tejido empresarial con la sociedad malagueña.

"Viene a demostrar la colaboración público privada que tan buenos frutos ha dado en diversos campos de actuación para hacer una sociedad más justa, mejor, eficiente, y que resulta tan importante en estos momentos para salir de esta enorme pandemia que ha generado tanto dolor y sufrimiento", ha señalado.

En este contexto, ha dicho, tener una responsabilidad compartida por trabajar en recuperación "pronto y sólida" es "digno de reconocer", ha apostillado. Además, ha señalado que "es el momento de no decir palabras, sino de hacer actos y demostrar que la reactivación económica no debe dejar atrás a ningún colectivo".

También ha destacado la importancia de la RSE, un "elemento del ADN de la empresa", y ha incidido en que la empresa "no es solo una cuenta de resultados, un balance, no es solo intentar que tenga una rentabilidad, que por supuesto tiene que tenerla, porque de no tenerla no tendría viabilidad, sino que la empresa pone en el centro de sus objetivos a las personas y sobre todo a las que más necesitan ese apoyo y respaldo en tiempos de dificultad".

Por último, ha valorado la labor de las empresas durante la pandemia, añadiendo que "hay que ser cautelosos, nos quedan, como mínimo, dos meses duros y complejos para intentar salvar el verano". "Tenemos que hacer las cosas bien, no precipitarnos, pero sin duda mirar hacia atrás en clave positiva", valorando la labor "ejemplar" de sectores y empresas.