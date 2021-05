Espadas ve un "posicionamiento mayoritario" para el adelanto de primarias de PSOE-A y que haya un "revulsivo"

Tras participar en la presentación del proyecto Cartuja Qnat, a preguntas de los periodistas sobre ese posible adelanto de las primarias, después de que cuatro nuevas agrupaciones socialistas de la capital apoyaran esa propuesta, Espadas señala que se trata de un debate que está consiguiendo "reactivar" las agrupaciones del PSOE en torno a "cómo generar un revulsivo en la organización para estar preparados y para elaborar ese proyecto fuerte que vuelva a recuperar la confianza de los andaluces cuando toque, cuando haya elecciones autonómicas". "Ese debate se resolverá de manera natural cuando la dirección regional y federal tomen la decisión final", añade.

El regidor recuerda que ese debate ya se está produciendo y genera opiniones "a favor y en contra", subrayando que "la decisión que sea buena será y esa será la que seguiremos todos". "Yo ya había dicho que este debate iba a generar la oportunidad de tener una escucha activa a la militancia y hay muchos militantes en el PSOE que creen que es necesario plantear un revulsivo", recalca.

Considera que esto es importante en términos de estrategia y organización del PSOE porque "permite centrarse en eso y no debatir entre nosotros sobre candidatos u otras cuestiones". "Centra y fija bien el objetivo que no puede ser otro que el gobierno de Andalucía y las necesidades de los ciudadanos. Esto tiene que hacerse en un período corto, no alargarse sine die, durante meses, porque al final evita concentrarse en lo importante, que son los problemas de la gente y las propuestas que les hacemos, además de la estrategia de oposición al gobierno andaluz y la estrategia de cara a las elecciones", concluye.

Por último, Espadas incide en que "está siendo positivo" y "hay que ver si se decide llamar a participar a las bases" para " desde ese momento poder concentrarse en la preparación del proyecto".