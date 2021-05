Puig espera la màxima participació i lamenta la "polarització" en la campanya: "No aporta res a la democràcia"

Puig, que ha fet aquestes declaracions als mitjans a Alacant després de la celebració de l'acte 'Gen-T: 3 años de incorporación del talento al sistema de innovación de la Comunitat Valenciana', ha indicat que es tracta d'uns comicis "de caràcter autonòmic" que, com en tots els casos, caldrà analitzar posteriorment, encara que ha recalcat: "Per descomptat, a nosaltres no ens afecten".

En tot cas, ha sostingut que la "polarització" que hi ha hagut en la campanya ha sigut "molt negativa". Al seu juí, aquesta polarització "no aporta res a la democràcia" sinó que "enverina, divideix i situa el debat polític en les antípodes del que hauria de ser el debat de la gestió i del que cadascun proposa".

No obstant açò, ho ha emmarcat en els temps "molt complexos" que estem vivint, amb una situació "molt tibant" per la pandèmia i la crisi provocada com a conseqüència d'ella, i ha afegit que li agradaria que més prompte que tard se superara per a tornar "al debat basat en la raó i en els valors de la Il·lustració".

"Vivim una situació molt intensa per la pandèmia i per la crisis associades a la mateixa; espere que més prompte que tard la superem i amb la superació de la pandèmia i amb la recuperació econòmica i social, el debat es torne al basat en la raó i en els valors de la Il·lustració, que han fet avançar a Espanya i Europa, sens dubte", ha assenyalat Puig.