Ayuntamiento de Valladolid adjudicará "en breve" el estudio para la ampliación del parking de Isabel la Católica

Este ha sido uno de los asuntos debatidos en el Pleno municipal del Ayuntamiento correspondiente al mes de mayo, que se ha celebrado este martes de manera presencial y en el que también se han aprobado inicialmente el Plan de Movilidad Segura y Sostenible, la Agenda Urbana 2030 y el Plan Municipal de Vivienda 2021-2025.

Entre las mociones, se debatía una propuesta del PP para la creación de una "red de aparcamientos en todos los barrios" para dar servicio a los residentes, que ha sido rechazada con los votos de PSOE y Valladolid Toma la Palabra y que ha dado lugar a un nuevo debate sobre políticas de movilidad y aparcamiento en la ciudad.

El concejal del Grupo Popular Alberto Gutiérrez Alberca ha recordado que en 2019 el PSOE incluyó en su programa electoral, posteriormente acordado en el pacto de Gobierno junto a VTLP, la creación de hasta 12 aparcamientos disuasorios por toda la ciudad en el presente mandato. Sin embargo, ha criticado que en dos años el resultado es "cero" y ha apuntado que "lo único" que ha hecho en esta materia son "dos rampas y un ascensor que nunca funciona" en el parking público de la Plaza Mayor.

El edil Luis Vélez ha defendido la política de su equipo de Gobierno en esta materia, y ha explicado que en el año 2015, cuando accedieron al Ayuntamiento, existían cinco zonas de aparcamiento disuasorio que ahora han aumentado a siete, con mejoras además en los de la Feria de Valladolid y la Casa de la India, que no obstante ha reconocido que verá próximamente reducida su capacidad como consecuencia de la obra de la nueva sede de la ONCE, pero no "se eliminará" como había aseverado Gutiérrez.

ESTUDIO DE VIABILIDAD TAMBIÉN EN LA PLAZA MAYOR

Además, ha defendido que el equipo de Gobierno trabaja en varios proyectos relacionados con el aparcamiento público, disuasorio y de residentes y ahí ha aprovechado para anunciar que se ha adjudicado ya el estudio de viabilidad sobre el parking de la Plaza Mayor, que el Consistorio pretende municipalizar en octubre, y que se ha licitado ya y se contratara "en los próximos días o semanas" otro estudio similar para la ampliación del estacionamiento subterráneo de Isabel la Católica.

Vélez ha añadido que el proyecto, que ampliará el espacio hasta llegar bajo el cruce con la calle San Quirce, cuenta con el "apoyo" de los comerciantes porque "va a beneficiar al centro de la ciudad" y que "va a ser más que un aparcamiento".

En cuanto al proyecto de municipalización del parking la Plaza Mayor, Vélez ha reprochado que el PP reclame acciones en materia de aparcamiento pero que en una en la que tenía opción de participar -la Comisión Político-Técnica para la reversión de dicho parking- "se ha descolgado el primer día". En este sentido, ha preguntado si a los 'populares' les parece "mucho" los 6.000 euros al año que ingresa el Ayuntamiento como canon de la actual concesionaria de esa infraestructura.

Alberto Gutiérrez ha recordado que el PP ha "denunciado" este proceso de reversión ante el Tribunal de Cuentas.

Otros proyectos de aparcamiento que ha mencionado el edil del PSOE han sido el nuevo espacio de estacionamiento frente al pabellón de la Rondilla, ya en funcionamiento; el que se creará en una parcela de la calle Boston para "dar respuesta en parte" a la eliminación de plazas en la calle La India, u otro en Cuatro de Marzo con "60 o 70 plazas" para residentes, pendiente de que la Junta tramite la descatalogación de una parcela.

FUTURO POLIDEPORTIVO EN PUENTE JARDÍN

El equipo de Gobierno ha aprovechado los debates de las dos mociones del Grupo Municipal Popular -ambas rechazadas- para realizar anuncios, pues en la que se proponían diversas actuaciones planteadas por asociaciones vecinales para el barrio de Puente Jardín, tanto el propio Vélez como el edil de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos, han realizado también anuncios.

El primero de ellos ha sido la próxima apertura de un nuevo vial que conectará directamente el paseo del Obregón con la avenida de Burgos y el segundo las "conversaciones" con la Consejería de Educación para permitir al Consistorio la construcción de un nuevo polideportivo en el Colegio público Miguel Delibes.

En otro asunto que afecta a un barrio de la ciudad, a propuesta de Ciudadanos, se ha aprobado por unanimidad la moción para instar a la Junta a la cesión al Ayuntamiento del Cine Castilla, en el barrio de Girón, con la inclusión de enmiendas de distintos grupos.

Así, planteada por el Grupo Socialista se ha se reclama que la Junta de Castilla y León apoye con sus fondos la rehabilitación del inmueble, a lo que posteriormente se ha sumado una mención al Gobierno de España. Y, planteado por el PP, se incluye que se estudie dedicarlo al teatro aficionado y que, "si hay consenso con los vecinos", lleve el nombre de la actriz Lola Herrera.

También han salido adelante las dos mociones que planteaban los dos grupos que forman el equipo de Gobierno, y una de ellas, la adhesión del Ayuntamiento a la Declaración de Mérida para el compromiso con los Derechos de las personas LGTBI, con una apoyo mayoritario con la salvedad del voto en contra de Vox.

Su portavoz, Javier García Bartolomé, ha criticado que esta declaración responde al "sesgo ideológico" de las políticas de izquierdas de "la nefasta ministra de Igualdad" -Irene Montero-. Ante ello y en uno de los escasos momentos de esta sesión en la que han aparecido sobre la mesa las Elecciones autonómicas madrileñas, la concejal de VTLP María Sánchez ha cuestionado al Grupo Popular que quiera "blanquear el fascismo" de declaraciones como las de García Bartolomé.

En este sentido, la concejal del PP Marta López, que había manifestado sus dudas iniciales sobre la "preocupación" que pueda generar esta cuestión a los vecinos de la ciudad, ha planteado que además de su apoyo a la Declaración sugiere al equipo de Gobierno que denuncia las políticas de países que "persiguen la homosexualidad", y que "empiecen por Irán".

La otra moción del equipo de Gobierno ha servido para instar a la Junta a que cumpla la Ley Celaá de Educación y ponga fin al distrito único y a la segregación escolar. Además, PP y Vox se suman al apoyo en un punto para instar a realizar un plan de refuerzo escolar, con abstención de Ciudadanos.

Finalmente, la propuesta que planteaba Vox para la creación de una oficina municipal contra el fraude ha quedado sustituida por acuerdo del resto de los grupos por una enmienda presentada por el PP en la que se ha establecido reclamar a la Junta que agilice los trámites para crear una Oficina de Prevención y Lucha Contra el Fraude de la Comunidad.

BONIFICACIÓN DEL IBI PARA LOS HOTELES

Al margen de las mociones y de la aprobación de los diversos planes de Movilidad o de Vivienda, el Pleno ha servido también para aprobar por unanimidad la declaración de especial interés de la bonificación del 95 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles de 2021 para las actividades económicas de hospedaje (hoteles, hostales y similares).

Fuentes municipales han precisado que el Ayuntamiento dejará de ingresar unos 600.000 euros como consecuencia de la medida.