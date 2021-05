Cvirus.- Oltra demana paciència després del 9 de maig: "No podem passar d'un dia a un altre a estar sense fre"

Oltra, després de presentar un pla de vivenda al costat dels consellers Rubén Martínez Dalmau i Rafa Climent, ha garantit que la intenció del Consell és seguir "com fins ara", adoptant les restriccions en funció de l'evolució del virus i prioritzant per damunt de tot la salut i la vida.

Açò sí, ha recordat que la Comunitat Valenciana manté la incidència acumulada més baixa d'Espanya des de fa més d'un mes mentre altres regions estan per damunt de 500 casos entre cada 100.000 habitants, per la qual cosa "hi ha una diferència molt gran" en el conjunt del país.

A partir d'aquesta "bona" situació epidemiològica, Oltra ha avançat que els servicis jurídics de la Generalitat podran "orientar la possibilitat de mantindre el toc de queda sense el paraigua de l'estat d'alarma". En tot cas, "si no fóra possible", es podran seguir regulant horaris i activitats amb les competències autonòmiques exclusives.

AGUANTAR UNA MICA MÉS

Tot açò, ha reiterat, per a evitar que a partir del 9 de maig hi haja una "desencaixonada" de la població, la qual cosa veuria com un error. "Hem de seguir aguantant una mica més mentre la vacunació avança per a seguir amb aquestes xifres i per a tindre salut i economia, perquè sense salut tampoc hi ha economia", ha aprofundit.

Sense negar que "tots estem molt cansats, molt farts i molt frustrats", Oltra ha pregat a la gent que no es faça malbé "tot el guanyat aquests mesos gràcies a la disciplina de tot el món". "Hem desestressat el sistema sanitari i volem que seguisca així", ha insistit mentre la vacunació guanya velocitat.

Amb tot, ha demanat esperar el Consell Interterritorial de Salut d'aquest dimecres i a la taula interdepartamental COVID de la Generalitat, que es reunirà previsiblement el dissabte 8 i estudiarà tant els informes jurídics com "sobretot els epidemiològics".

Dalmau, per la seua banda, ha defès que el govern valencià "ha fet els deures" en la gestió de la pandèmia i ha demanat que la desescalada siga "rigorosa i amb totes les garanties", com acordarà la interdepartamental on "conjuntament es prendran decisions".

I com a conseller d'Economia, Climent ha confiat que la fi del tancament perimetral de la Comunitat ajude el PIB valencià per la importància del turisme, sense oblidar que cal mantindre la precaució i la "sensatesa" per a evitar "una quarta o cinquena onada que facen prendre mesures que no agraden a ningú".