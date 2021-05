Jamie Spears, padre de Britney, argumenta que su hija padece demencia y exige seguir siendo su tutor legal

La batalla legal entre Britney Spears y su padre por la tutela de la cantante parece no tener fin. La artista ha solicitado que, de manera definitiva, su padre renuncie a su tutela y ha sugerido ante la corte que Jody Montgomery, su administradora, asuma esta función.

Jamie Spears, por su parte, ha argumentado que su hija padece demencia, según los documentos legales citados en el documental The battle for Britney, emitido este fin de semana en la BBC. De acuerdo con el periodista Mobeen Azhar, el padre de la cantante argumentó que su hija padecía "demencia" cuando pidió la tutela en 2008.

"Solo hay dos opciones con eso. Britney podría tener demencia. Ahora, no soy médico, pero si ese es el caso, entonces el mundo no es consciente de eso. Pero la otra opción es en realidad más siniestra", aseguró el comunicador. Además, Azhar agregó que el otro escenario es que Britney no esté enferma y su padre, con tal de conseguir su tutela, lo asegure: "Si ese es el caso, entonces es aterrador".

Por su parte, Jamie se negó a comentar nada acerca de este tema en el documental, pues, en otras ocasiones, ha defendido que su único interés es proteger a su hija.

La batalla por la tutela de la estrella del pop comenzó en 2007, tras la crisis emocional que sufrió a causa del divorcio del padre de sus dos hijos, Kevin Federline. En ese momento, tras perder la custodia de sus hijos, la cantante se afeitó la cabeza, atacó el automóvil de un fotógrafo con un paraguas y, finalmente, ingresó en un centro de rehabilitación.

Por ello, ante las autoridades, se alegó que la figura de la tutela buscaba protegerla y evitar que otras personas se aprovechasen de ella y de su dinero. Pero, al darse a conocer que su padre había alegado demencia, los usuarios salieron en defensa de la artista explicando que alguien que padece esta enfermedad no podría dar giras de conciertos por todo el mundo ni grabar discos.

Desde que Britney vive bajo la tutela de su padre, ha lanzado cuatro álbumes, ha salido de gira en cuatro ocasiones y dio 248 conciertos. El abogado de la cantante ha añadido que esta "teme a su padre" y que no está dispuesta a regresar a los escenarios si él sigue a cargo de su tutela.

La decisión acerca de este asunto se dará a conocer el 23 de junio, cuando la cantante, por fin, hablará ante la corte sobre su caso. Jamie, sin embargo, ha exigido a la corte que su hija le pague tres millones de dólares y un salario mensual de 16.000 dólares.