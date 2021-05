El cariñoso gesto de Alessandro Lequio con Ana Obregón

Antonia Dell’Atte abría la caja de Pandora hace unos días al sacar del olvido los supuestos episodios de malos tratos que vivió durante su relación con Alessandro Lequio. Un asunto que ya se dirimió en los medios hace un par de décadas pero que la italiana ha querido devolver a la actualidad tras la defensa de Lequio a Antonio David Flores. Un asunto en el que ya se ha visto implicada Ana Obregón que, desde Instagram, escribía un mensaje de apoyo al padre de su hijo Aless y acusaba a Dell’Atte de haber falsificado documentación sensible.

Me consta que Alessandro le ha agradecido enérgicamente el apoyo en las redes sociales durante algunas de sus últimas conversaciones telefónicas. Ana no da crédito a la continua intromisión de Antonia y confiesa que no tiene miedo de acabar en los juzgados por la anunciada demanda de la musa de Armani. En cualquier caso, no cabe duda de que Obregón vuelve a ser muy generosa con Lequio, pues en muchas ocasiones ha tenido que ejercer de cabeza familiar, tomar decisiones trascendentales y hacerse cargo de las necesidades que su hijo ha ido teniendo, no solo durante la enfermedad, sino durante su infancia y adolescencia.

Discreta y enemiga de los enfrentamientos, Ana ha callado muchas veces cuando en realidad quería gritar. No hay que olvidar que, además de las sombras que siempre han perseguido a Alessandro, tuvo que hacer frente a desplantes e infidelidades muy sonadas, una de ellas poco tiempo antes de empezar la emisión del inolvidable Qué apostamos que presentaba con Ramón García.

Escándalos que le hicieron pasar momentos muy complicados, pero a los que no guarda rencor. Ana no ha desarrollado esa capacidad. Olvida con facilidad y mira al futuro con la ilusión de poder hacer realidad la fundación que llevará el nombre de su hijo y que ayudará a enfermos de cáncer y a sus familiares.