Críticas a Lucía Etxebarria por su actitud en las elecciones: "Había una cola muy grande, así que abstención por vagancia"

Mientras rostros conocidos como Aída Nízar, Karina, Fran Perea o Alberto Chicote han compartido con alegría que han ido a votar, hay otros que han dejado claro cuál es su postura en estas elecciones de la Comunidad de Madrid en las que no han querido participar.

Es el caso de Lucía Etxebarria, a quien le ha echado para atrás las largas -pero rápidas- colas en la entrada a los colegios para evitar aglomeraciones dentro por la Covid.

Así lo contó este martes la propia escritora en su cuenta de Twitter y ha afirmado que finalmente optará por no votar, aunque estaba decidida a hacerlo: "Ayer una amiga me convenció de que no me abstuviera, y hoy he ido a votar y en mi barrio había una cola tan grande que he regresado".

Ayer una amiga me convenció de que no me abstuviera y hoy he ido a votar y en mi barrio había una cola tan grande que he regresado, Así que me decido por la abstención pero por pura vagancia — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) May 4, 2021

"Así que me decido por la abstención, pero por pura vagancia", ha sentenciado en su tuit, el cual no ha tardado en recibir críticas de gente que cuestionaba que su razón de no votar no fuera por ideales, sino por pereza.

¡Increíble! Parece que lo dices, entre otras cosas para provocar. La justificación de no votar por vagancia, en una elecciones como estas, es simplemente una provocación. ¡Qué lástima! — Tania C/❤ (@TaniaCrespo3) May 4, 2021

Pues espero que a partir de mañana ni se te ocurra realizar críticas al poder que salga de las urnas. Quien no vota no tiene derecho moral a la crítica. — Juanjo Sánchez Soriano 📷 🌻 🔻 (@juanjo_soriano) May 4, 2021

Etxebarria ha ido más allá y ha explicado que su primera intención "era meter un ladrillo morado en la urna". "¿De verdad os sorprende que me abstenga? En la lista del PSOE va un señor que animó a lanzarme un ladrillazo y una señora que se reía y aplaudía cuando pasó. En la de Unidas Podemos va el marido de esa que también se reía. Y en la de Más Madrid, una que está a favor de medicalizar a menores", ha continuado. "Mañana, cuando la derecha gane por goleada en Madrid, recordad lo que nos hicisteis".

Hago constar que mi intención primera era meter un ladrillo morado en la urna. https://t.co/p9WQVdrrSz — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) May 4, 2021

Mañana, cuando la derecha gane por goleada en Madrid, recordad lo que nos hicisteis.

Hubiera metido un ladrillo morado en la urna pero no estoy como para hacer colas. #NoVotoMisoginia — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) May 4, 2021

"Para lo bueno y para lo malo, no le debo nada a nadie excepto a mí misma. Así que, si no te gusta lo que hago con mi voto, es tu problema pero no el mío", ha concluido con un último tuit.