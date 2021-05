Oltra creu que amb Bonig es perd una contrincant que "ha sabut estar a l'altura"

"En moments com aquest d'una emergència terrible com no hem viscut ningú, ha sabut estar a l'altura, sincerament", ha declarat després de presentar un pla de vivenda, a dos dies de la junta directiva autonòmica del PPCV que haurà de traslladar la proposta d'acord de convocatòria del congrés regional.

Oltra, també líder de Compromís, ha explicat que aquest dilluns es va comunicar personalment amb Bonig per a agrair-li "sobretot en aquests temps de pandèmia la seua tarannà, la seua capacitat d'arribar a acords i la solidaritat que ha tingut amb el govern". "Això és el fonamental, posar en el centre la seua activitat política", ha recalcat.

I "òbviament" ha afegit que li va traslladar l'afecte que "humanament" es deuen unes persones a unes altres, "fugint d'aquests escenaris de crispació i frontisme que tampoc porten a cap costat".

Preguntada pel relleu al que apunta 'Génova', el president de la Diputació i del PP d'Alacant, Carlos Mazón, Oltra ha recordat que això és una cosa que ha de decidir el partit i que ella no té per què "entrar ni eixir" en açò. "Tot el que posen em pareixerà bé", ha resolt.