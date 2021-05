Oltra demana que els madrilenys no "renuncien" a votar per a aconseguir un govern similar al Botànic

20M EP

La vicepresidenta portaveu de la Generalitat, Mónica Oltra, ha cridat aquest dimarts a la participació en les eleccions madrilenyes i al fet que "la gent no renuncie a un dret tan fonamental com el vot", amb l'objectiu que hi haja un govern similar al Botànic que "pose en el centre a les persones".