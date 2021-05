L'Ajuntament de Castelló i la Generalitat impulsen un nou pla de formació sobre cultius hortícoles

La Regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló col·laborarà en un nou programa de formació en horticultura ecològica organitzat per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Transició Ecològica i Lluita contra el canvi Climàtic, amb l'objectiu d'ajudar el sector a avançar en formes de producció sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, així com per a afavorir el relleu generacional en el sector primari en un moment de reactivació econòmica postcovid.

Les sessions se celebraran del 10 al 14 de maig de 17.00 a 20.00 hores en la Càmera Agrària de Castelló. Les inscripcions es realitzaran a l'Estació Experimental Agrària de Vila-real a través del telèfon 964336620 o l'e-mail esexag_vilareal@gva.es. Els participants rebran un certificat professional de la Conselleria.

El programa de formació començarà amb una sessió el dilluns, 10 de maig, que consistirà a conéixer els cultius de les temporades d'estiu i tardor; continuarà el dimarts 11 abordant cultius d'hivern i primavera. El dimecres 12 s'explicaran altres cultius innovadors i l'ús de noves tecnologies, i el dijous, 13, s'abordarà el procés de certificació de la producció amb el segell d'Agricultura Ecològica i s'explicarà l'esborrany del Pla Municipal de Reactivació Agrària que busca generar un ecosistema econòmic més favorable per al sector. El programa finalitzarà el divendres 14 amb una visita a una explotació d'hortícola certificada al Grau de Castelló.

"L'emergència sanitària ens ha posat de manifest la importància d'avançar cap a un sector agroalimentari que reforce la seua sobirania alimentària i, en aquest moment de reactivació econòmica, el sector agroalimentari ha de ser un dels grans reforçats amb inversions públiques", ha apuntat el regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro.

La programació de formació és una de les línies de treball que promou la Regidoria de Transició Ecològica per a reactivar l'agricultura en el terme municipal. Durant els mesos de novembre i desembre de 2020 l'Ajuntament ja va programar unes primeres sessions de formació agrària que ara continuen amb aquesta nova proposta.