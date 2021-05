Compromís demana canviar la contractació del menjador escolar per a assegurar que siga "sostenible i equilibrat"

La parlamentària afirma que "és el moment de fer un pas avant quant a l'elecció de les empreses que presten servicis de menjadors escolars". "Ara mateix, necessitem menjadors escolars que tinguen com font principal nostra horta, els nostres mars i les nostres granges; amb producte de temporada i fent que els diners tornen als nostres productors. No té cap sentit que els menjadors empren productes que venen de l'altra punta del planeta, tenint un gran sector primari al nostre abast", argumenta en un comunicat.

La coalició proposa que els menús s'elaboren amb productes sostenibles i que beneficien l'economia local, amb criteris de proximitat, producció local i d'agricultura ecològica. Açò suposa, d'altra banda, que el producte siga fresc i de temporada.

En la proposta també s'incideix en la necessitat que l'alimentaciósiga saludable, d'acord amb els principis de la dieta mediterrània i la normativa elaborada pel Consell en matèria alimentària i les directrius aprovades en Les Corts Valencianes en aquest sentit.

Així, des de Compromís recorden la resolució sobre el foment d'una agricultura valenciana respectuosa amb el medi ambient i la salut humana, en la qual s'insta a introduir "criteris de reducció d'emissions, de valorització d'aliments de proximitat i de valorització de productes ecològics als plecs de condicions de restaurants i menjadors col·lectius de titularitat pública o sostinguts, majoritàriament, amb fons públics".

ELECCIÓ DEL PROVEÏDOR

A més, Robles advoca per que la comunitat educativa tinga"assegurats els mecanismes de participació en l'elecció del proveïdor del servici de menjador escolar".

Al costat de totes aquestes iniciatives, que posen l'accent en la contractació, la diputada aposta per "l'impuls de projectes formatius per a l'alumnat, el professorat i les famílies per a reflexionar sobre l'alimentació com a element decisiu en la salut personal i en el desenvolupament de l'entorn".