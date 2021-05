El colaborador de Espejo público, Fran Rivera, ha entrevistado para el programa de este martes a la cantante Pastora Soler. La artista ha hablado de los puntos más importantes de su carrera desde sus inicios, pasando por un décimo puesto en Eurovisión, hasta los momentos más delicados en los que tuvo que retirarse de los escenarios durante unos cuantos años.

Entre otras anécdotas, Soler ha compartido con su viejo amigo Fran Rivera una anécdota familiar que atañe a Cayetano Rivera y Eva González. Según se ha contado en la entrevista, la cantante fue la persona encargada de cortarle las uñas por primera vez al hijo de la pareja. "Yo sé que tú eres la que le ha cortado las uñas a mi sobrino", ha añadido el torero.

La tradición gitana dicta que la familia debe pedirle a un ser querido al que admire, generalmente del mundo del espectáculo, que le corte las uñas por primera vez a su bebé para que se le pegue algo del talento de esa persona. Eva González le pidió a su amiga Pastora que fuese la encargada de seguir esa tradición con su hijo. Soler ha detallado que después de hacerlo le ha preguntado a la madre si el pequeño canta como ella, para comprobar si la leyenda funciona.

"Yo le he cortado las uñas a muchos niños y cuando fui a conocer a Cayetano me lo dijo Eva. Yo vamos, encantada, pero te da una cosita...", ha comentado la cantante. Además, la cantautora ha explicado que con su primera hija no siguió esta tradición, pero que con la segunda fue Vanesa Martín la persona elegida para hacer los honores.

La presentadora Susanna Griso le ha preguntado a su compañero quién le cortó las uñas a su hija. "A Cayetana le cortó las uñas Remedios Amaya que fue con mi madre y le cortó las uñas Remedios Amaya. A ver si se le pega algo a la niña. Cayetana es artista, desde luego", ha explicado el torero. "Oye, demás, a ti te encanta Remedios Amaya", ha comentado la periodista. "Yo muero por Remedios Amaya, es la mejor", ha respondido Rivera.