Cvirus.- Tretze positius en els dos bucs confinats en el Port de València

D'ells, set es troben en el vaixell 'Skiathos I', de la naviliera Marfret, i altres sis en el 'Maersk UTAH', de la companyia Maersk. Els positius estan guardant confinament dins de les seues cabines i cap d'ells ha necessitat hospitalització.

El confinament s'estendrà, com a mínim, fins que de negatiu l'últim positiu per Covid-19, és a dir, uns 10 dies.

Els bucs procedien d'Algesires i de Barcelona i es van atracar en els Molls de Creuers 2 i 3, situats tots dos en l'interior de l'Ampliació Nord del Port de València.

El port va oferir atracar a tots dos bucs en aigües segures interiors i apartades de l'activitat comercial, una proposta que va ser acceptada per Sanitat Exterior i per les pròpies navilieres per a poder atendre amb major facilitat a les persones infectades.

Els dos vaixells van arribar al Port de València dissabte passat 1 de maig i tots dos van comunicar que en les seues tripulacions hi havia mariners amb símptomes de Covid-19.