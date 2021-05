Unides Podem-Esquerra Unida reclama al Consell campanyes de sensibilització davant els delictes d'odi

Sobre aquest tema, la diputada Irene Gómez ha recordat que "cal tindre en compte que les actituds intolerants que es basen en prejuís cap a altres identitats que exclouen i marginen a altres persones per ser 'diferents', són les que es qualifiquen com a comportaments d'odi". Aquestes actituds, ha afirmat, "utilitzen el discurs d'odi, que moltes vegades pot derivar en delictes d'odi".

Així mateix, ha advertit que "el debat polític i la seua rèplica en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials està calant de manera tal que hem d'actuar amb urgència per a frenar el discurs d'odi que s'utilitza i s'intenta normalitzar a través d'internet, també".

En aquest sentit, ha lamentat que "s'ha passat de comportaments o actituds de persones anònimes a un discurs en l'àmbit polític que s'utilitza deshumanitzant a determinats sectors de la població per a aconseguir més simpatitzants o guanyar adeptes; i no són casos aïllats, les principals víctimes són dones, immigrants, refugiats, persones LGTBI, entre uns altres".

Gómez ha defès que "l'eix de tota la política del Govern del Botànic és l'atenció a les persones i el Consell compta amb un projecte pioner a Espanya per a donar intenció integral a aquestes persones: la Xarxa d'Oficines que garanteixen la protecció integral des de tots els àmbits, convertint-se l'atenció a les víctimes en un dret per a elles i en un deure per a les administracions públiques".

Per açò, reclama al Consell que es reforce la campanya de sensibilització i de difusió de l'existència i la tasca que realitza la xarxa d'oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte, així com la formació al personal; que s'actue amb els joves a fi de reforçar el treball d'eradicació dels discursos i delictes d'odi i finalment, que es commemore amb un acte institucional específic el Dia Europeu de les Víctimes Dels Delictes d'Odi. Paral·lelament, insta el Consell a reclamar al Govern finançament dels fons Horitzó Europa i dels NextGenerationEU per a dur a terme aquestes accions.