Carme Teatre estrena l'obra 'Focs de vellut', de Manuel Molins

Carme Teatre estrenarà el pròxim 6 de maig 'Focs de vellut' (1974), de Manuel Molins, amb un elenc de 14 actrius i actors valencians. Es tracta d'una peça que no s'havia portat prèviament als escenaris i que ho farà ara a través del programa 'Amb el text per damunt', que desenvolupa la sala valenciana.

L'any 2016, Carme Teatre va iniciar aquest projecte, que pretén "fer un recorregut a través de la literatura dramàtica en valencià des de principis del segle XX fins a l'actualitat". "Es tracta de recuperar, per a la nostra escena, autors alguns desconeguts, però fonamentals de la nostra dramatúrgia, obres oblidades o que ja no es representen, per a donar una visió de l'evolució de la nostra literatura dramàtica en aquests dos segles", expliquen els seus impulsors.

'Focs de vellut' evoca tres períodes clau en l'evolució de la sederia valenciana, uns dels sectors econòmics més pròspers entre el segle XVIII i principis del XX. Molins "posa l'accent en els conflictes que, en cadascun d'eixos períodes, van dirigir els treballadors contra les classes dirigents, disposades a tot per a perpetuar la misèria i l'espoli de les classes populars".

El projecte de produccions pròpies de Carme Teatre, dirigit per Aurelio Delgado, ha tingut una primera etapa dedicada a les dramatúrgies valencianes del les tres primeres dècades del segle XX, amb les peces 'L'ombra del Ciprer' (1910) de Miquel Martí Orberà; 'La Borda' (1911) de Bernat Morales Sanmartín i 'Pobres Flors!' (1926) d'Arturo Casinos Moltó.

El segon període, dedicat a les dramatúrgies valencianes en valencià, estrenades durant la II República i la Guerra Civil, el va encapçalar la producció 'Lenin. Escenes de la Revolució Russa' (1932) de Josep Bolea i Francesc Almela i Vives, a la qual va seguir 'La bolcheviqui del Carme' (1932) de Josep Peris Celda, 'Crist del Poble' (1934) de Jesús Morante i Borràs, i 'Cap ací amunt anem' (1936), també de Josep Peris Celda, un text que es creia perdut i que va ser retrobat per Carme Teatre, igual que 'Lenin. Escenes de la Revolució Russa'.

Una vegada finalitzat el tercer període dedicat a les dramatúrgies de la postguerra amb 'No n'eren deu?' (1960) de Martí Domínguez i 'Barracó 62' de Joan Gil Albors, comença el cicle dedicat a la renovació del teatre valencià que es va produir en la dècada dels 70. Per a açò, es recupera un text mai estrenat i que es coneix ara, arran de la seua publicació en l'edició de les obres completes de Manuel Molins de l'Institut Alfons el Magnànim (2019).