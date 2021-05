El Gobierno espera tener solucionado este año el problema de la electricidad en Fuentes de Invierno

"Yo no prometí nada -sobre la fusión-, respondo a lo que yo digo y no a lo que ponen en mi boca", ha indicado Piñán que ha asegurado estar "empeñada" en solucionar este año lo que tiene que ver con el abastecimiento de energía en Fuentes de Invierno.

Así ha insistido en que ella no dio el titular de la fusión de estaciones, sino que lo que siempre ha dicho es que están trabajando de manera firme y convencida para que esa cuestión de la energía se solucione antes de año porque si no se resuelve no se puede hablar de fusión. "En eso si me comprometo, estoy comprometida", ha insistido la consejera ante las críticas del PP.

En este sentido el diputado del PP, José Felgueres, ha manifestado que Piñán es ya la quinta consejera socielaitsa, desde que en 2004 Ana Rosa Migoya prometiese la fusión de ambas estaciones y desde ahí loos diferentes consejeros fueron repitiendo a lo largo de 17 años lo mismo.

Por eso ha indicado que la credibilidad deol PSOE en esta cuestión es nula, porque mientras prometen esa fusión la estación que le toca gestionar al Ejecutivo socialista, Fuentes de Invierno, sigue sin ser culminada quince años después de inaugurarse.

"Cómo puede usted seguir vendiendo al moto de la fusión, una moto que nunca acaba de arrancar. Debe usted concretar los avances que se han dado y debe concretar plazos y fechas para hacer ver que van en serio y que ponga la misma pasión con este asu7nto que usted pone con el asturiano", ha dicho Felgueres.