Detingut un home que va colpejar a dos metges mentre cridava ser Satanàs a l'Hospital Arnau de Vilanova (València)

L'home, de 45 anys, va acudir ahir al matí a l'Hospital Arnau Vilanova de València i es va tombar en una llitera, dins d'una consulta, fins a ser atès.

En el moment en el qual una sanitària anava a realitzar-li les proves mèdiques, l'home es va alçar de forma sorprenent i li va propinar un colp amb el colze en la cara, la qual cosa li va causar una contusió en la part central del front.

Alertat en escoltar els crits de la dona, un altre metge va acudir ràpidament a la consulta per a veure el que ocorria. Allí, va comprovar que la seua companya estava sent agredida per un pacient, per la qual cosa es va interposar davant l'home per a intentar defendre-la. En mediar, el sospitós va arremetre contra el doctor, donant-li una punyada en el llavi superior, la qual cosa li va provocar una ferida.

A la seua arribada al centre sanitari, els policies van observar les contusions dels dos metges, per la qual cosa van detindre l'home com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat. L'home, que compta amb antecedents policials, ha passat disposició judicial.