Base Viva: Generalitat i cooperatives s'alien per a construir vivendes assequibles i crear ocupació

Ja hi ha 20 municipis de la Comunitat en condicions de desenvolupar el programa, que s'emmarca dins de l'estratègia valenciana de recuperació i es va començar a gestar fa més d'un any, després del que es va ajornar pel virus. Ara arranca el disseny, desenvolupament i co-creació de les experiències pilot per a la seua futura execució.

Sota el lema 'Col·laboració públic-cooperativa cap a barris sostenibles, resilients i comunitaris', la presentació ha comptat amb la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra; el vicepresident segon i titular d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i el d'Economia Sostenible, Rafa Climent.

"Necessitem un nou tipus de vivenda en el qual tots aportem", ha resumit el president de la Federació de Cooperatives de Vivendes de la Comunitat (FECOVI), Vicent Diego Ramón, a partir d'aquest projecte "il·lusionant" que pretén construir "un poc més que vivendes".

Per part de les cooperatives, dos de les impulsores del projecte, Maje i Gloria, han defès que el model actual de vivenda basat en la compra i el lloguer "no respon les necessitats vitals" i han cridat a copiar els casos d'èxit ja assentats a Europa.

En la clausura, Oltra ha destacat que el pla avança cap a un model en el qual la vivenda no servisca per a especular i siga un dret i "molt més que un recipient", al fil dels barris socials pels quals aposta el seu departament. "Les noves ciutats han de ser un espai on criar, cuidar i curar siga més fàcil", ha defès, per a una relació més "harmònica" amb la naturalesa després de les lliçons que deixa la pandèmia.

Dalmau, conseller de Vivenda, ha confiat en 'Base Viva' com a alternativa al "sistema capitalista voraç", amb les cooperatives com a punt d'equilibri perquè les noves vivendes siguen més sanes, segures, sostenibles i, en definitiva, "dignes". Ha cridat a mobilitzar a la ciutadania per a enfortir el teixit social de cada ciutat perquè "les vivendes són més que quatre parets".

Com a conseller d'Economia, Climent ha lligat 'Base Viva' als principis de la "econovida" per a donar resposta a les necessitats dels jóvens i majors i crear ocupació estable en l'entorn més proper, dins d'un context de transició del model econòmic valencià cap a la sostenibilitat.

El pla va arrancar en 2020, quan FECOVI va traslladar la necessitat de col·laborar per a crear nous models de 'coophousing'. En enguany s'ha elaborat una guia per a ajuntaments i s'han captat els primers 20 municipis interessats i una vintena de grups cooperatius a València, Castelló, Alacant, Gandia, Sagunt, Bocairent, Barraques, Alcublas, Godella o Alfara del Patriarca.

DES DE CESSIÓ GRATUÏTA A COOPERATIVES MIXTES

A partir d'ací, la intenció és començar a dissenyar les experiències pilot amb vista a consolidar en 2023 la Xarxa Valenciana d'Habitatges i Infraestructures Cooperatives. Es treballarà en diversos models, des del més simple de cessió gratuïta del sòl fins a cooperatives mixtes -els ajuntaments podran participar com a socis o associats- o de promoció de la cooperativa pel propi consistori amb la selecció dels socis.

I tot açò en diversos àmbits, com la rehabilitació en entorns històrics, les vivendes amb infraestructures socials de barri o la reserva d'un percentatge per a vivendes amb necessitats específiques.