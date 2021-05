La Generalitat incoa expedient per a declarar la paella i "l'art d'unir i compartir" com bé d'interés cultural

Així consta en una resolució de la Conselleria d'Educació, que es basa en la llei de patrimoni cultural valencià. Segons resa el text, la paella "és l'epicentre de la tradició gastronòmica valenciana, un element vertebrador que, juntament amb la seua elaboració i rellevància cultural del territori espanyol, s'ha convertit en una de les marques mundials més prestigioses".

Aquesta distinció portarà aparellades diverses accions de protecció, com la realització de tasques d'identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics.

També s'incorporaran els testimoniatges disponibles a suports materials que garantisquen la seua protecció i preservació, i es vetlarà pel desenvolupament normal i la pervivència d'aquesta manifestació cultural. Així mateix, es tutelarà la conservació dels seus valors tradicionals i la seua transmissió a les generacions futures.

L'àmbit que es protegirà seran els coneixements tradicionals sobre pràctiques productives, processos i tècniques. "La forma del cultiu i recol·lecta de l'arròs, les diferents tècniques per a elaborar la paella, el simbolisme que aporta aquest plat en un menjar familiar de diumenge i els diferents coneixements transmesos de generació en generació, fan que aquest ben represente un sentiment d'identitat i continuïtat que hem de salvaguardar, mantindre i transmetre a generacions futures", detalla la resolució.

A més, es destaca que per tota la Comunitat Valenciana es produeixen esdeveniments i celebracions al voltant d'una paella, "demostrant amb açò el seu caràcter vertebrador del territori". Així, s'assenyala a les principals festes, com les Falles, els Fogueres i la Magdalena, però també celebracions directament relacionades amb les paelles, com les de Benicàssim, d'interés turístic provincial, o el Concurs Internacional de Paella de Sueca, que porta més de 60 edicions i celebra semifinals al Japó i Amèrica.