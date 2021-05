Cvirus.- Detingudes 11 persones, set menors, per danys en una casa que van llogar per a una festa clandestina

Una empresa de lloguer de cases turístiques d'Alacant va posar una denúncia en la qual manifestava que a la fi de març havien llogat una vivenda per la zona centre d'Alacant i, en revisar-la l'endemà, es van trobar amb nombroses destrosses, tals com el sofà i tovalloles cremades i tacades, vaixella trencada, taques de pintura en la taula del saló, valorant els danys en més de 2.000 euros.

Agents del grup Operatiu de Policia Judicial de Districte Centre encarregats de la investigació es van personar en la vivenda i van comprovar que s'havia pogut realitzar una festa il·legal amb més de deu persones, segons les declaracions veïnals.

Després de la investigació, van identificar fins a onze joves, d'entre ells set menors d'edat i quatre majors, els quals havien quedat prèviament per a fer una festa clandestina en la vivenda, llogada per un d'ells, on van passar la nit consumint begudes alcohòliques.

Els detinguts, després de ser sentits en declaració en dependències policials, van ser posats en llibertat, posant els fets en coneixement del Jutjat d'Instrucció i de la Fiscalia de Menors d'Alacant.

Per aquests fets tots els detinguts van ser proposats per a sanció per incompliment de la normativa sanitària.

La Policia Nacional segueix vigilant l'ús de les vivendes vacacionals per a festes il·legals i agraeix als ciutadans el compliment de les mesures imposades i la col·laboració que realitzen a través dels comunicats rebuts per a localitzar aquelles conductes no permeses.