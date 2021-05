Cels nuvolosos i temperatures de fins als 21ºC aquest dimarts a la Comunitat

Aquesta jornada hi haurà nuvolositat d'evolució en el terç nord i en zones interiors de València a partir de migdia, que deixaran alguna arruixada feble i dispers en l'interior nord de Castelló. Hi ha probabilitat de cels tèrbols per pols en suspensió en zones altes.

Les temperatures mínimes aniran en lleuger descens i les màximes en ascens, localment notable en l'interior de València. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 13ºC i una màxima de 20; la de Castelló, de 10 i 20ºC; i la de València, d'11 i 21ºC.