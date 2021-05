Kendall Jenner trolea a su madre y a su hermana diciéndoles que está embarazada y que se va a casar

La modelo Kendall Jenner no dudó en gastarle sendas bromas a sus hermanas y a su propia madre para colaborar en un vídeo junto a otra de sus hermanas, Kourtney Kardashian, cosa que la joven de 25 años hizo de buena gana.

Kendall fue retada por su hermana para enviar mensajes al chat de la familia Kardashian-Jenner y anunciar que estaba comprometida y la joven, que tiene una relación con el jugador de la NBA Devin Booker, aceptó el desafío.

La primera que pareció picar fue Kylie Jenner, que inmediatamente llamó por videollamada a su hermana. Solo que no había colado.

"Kendall, estás mintiendo", dijo Kylie, mientras Kendall mostraba el anillo de diamantes a la cámara. "En primer lugar, no te queda bien", decía la avispada Kylie, pues el anillo que mostraba Kendall le iba grande.

Kim Kardashian tampoco se lo tragó. "¡Estás mintiendo porque estás en casa!", le espetó, suspicaz.

La que no se lo tomó a bien fue Khloe: "Eso es tan estúpido, ¿por qué nos haces eso?", preguntó la hermana.

Y ante las reacciones de sus hermanas, Kourtney solo pudo decir divertida: "Bueno, al menos sabemos que estaréis emocionadas cuando llegue el día".

Por fin llegó el troleo a su madre, la matriarca del clan, Kris Jenner. A ella la llamó para comunicarle su embarazo.

"No he tenido el período en un tiempo y se suponía que lo tendría como la semana pasada, así que me puse nerviosa y me hice una prueba al azar y salió positiva. Así que me hice otra y esa también fue positiva y estoy literalmente a punto de llorar", le decía Kendall a su madre.

La mujer, sorprendida, le dijo que esa misma noche había soñado con Kendall embarazada. "Me vestiré e iré para allá", dijo Kris por teléfono mientras Kendall y Kourtney intentaban reprimir la risa. "Kendall... tienes que hacer lo que tu corazón te diga. Creo que es una gran noticia, pero soy tu mamá", le decía la mujer.

"Mamá, solo estoy bromeando. Mamá, estoy con Kourtney", dijo Kendall con una carcajada, a lo que Kourtney agregó: "¡Solo está bromeando, mamá, relájate!"

"Oh, carajo", decía Kris. "Está bien, iré a poner el champán de nuevo en hielo", decía la madre, tomándoselo bien.