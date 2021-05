El Pla Resistir + inclourà 80 noves activitats econòmiques

La Generalitat va acordar ahir amb patronal i sindicats incloure al voltant de 80 activitats econòmiques més en el repartiment de fons del Pla Resistir +, dotat amb 647 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana, per a aquells sectors més afectats per la crisi derivada de la Covid-19.

D'aquesta manera, més de 170 activitats podran accedir a aquestes ajudes de 3.000 euros per a aquells que tributen per mòduls, i que oscil·len entre els 4.000 i 200.000 euros en la resta dels casos, segons l'impacte que haja tingut la pandèmia en el seu negoci.

Així ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, després d'una nova reunió de la taula del diàleg social, a la qual van assistir el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro; el secretari general de CC OO-PV, Juan Cruz; el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez; el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.

Puig va explicar que la Comunitat Valenciana ha decidit “ampliar” els sectors que podran accedir a les ajudes contemplades pel Govern en el Decret llei 5/21, pel qual es repartiran uns 7.000 milions d'euros entre les diferents comunitats autònomes, 647 milions en la Comunitat Valenciana, el 12,9% del total.

Per a accedir a aquestes ajudes, el decret governamental estableix que les empreses i autònoms hauran d'haver patit una caiguda del seu negoci d’almenys un 30% en 2020 respecte a l'any anterior i no poden haver tingut resultats negatius en 2019, ja que es tracta de “fer costat a empreses viables” abans de la pandèmia, va apuntar Puig. Altres criteris són el pes dels treballadors en ERTO en el sector i la caiguda d'activitat.

Ara, la Comunitat Valenciana augmenta l'abast d'aquestes ajudes en funció dels nous criteris. En concret, inclou activitats del sector manufacturer la xifra de negoci del qual ha patit una caiguda d'almenys un 20% (com el calçat, el cuir o la indústria de la confecció).

També suma activitats del sector manufacturer que han tingut una caiguda mitjana superior al 8%, però que en l'àmbit de la Comunitat Valenciana ha sigut més alta (com a empreses de confecció i tèxtil associades a la festa). “Eixa especialització requereix ajuda”, i ací entrarien la indústria tèxtil, la ceràmica, el plàstic o el joguet, va assenyalar Ximo Puig.