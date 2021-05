La queja de Candela Peña en 'La Resistencia': "Aquí me pagáis poquísimo"

La Resistencia comenzó la semana recibiendo la visita de Juana Acosta, pero la actriz colombiana no fue la protagonista de este lunes en el programa de Movistar, ya que toda la atención se la llevó Candela Peña y sus ejercicios.

La colaboradora retó a Broncano a hacer el pino y otros ejercicios sobre un taburete, pero el presentador se negó. La actriz no tuvo más remedio que mostrarle como se hacían para que no tuviera miedo.

"Sirve para hacer posturas de yoga invertidas", le explicó Peña a uno de los espectadores presentes en el teatro Arlequín de Madrid. "Hay veces que invertirte va muy bien".

Candela Peña, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

El presentador afirmó que "eso no lo he hecho en mi vida y no lo sé hacer. Es imposible que lo haga, me voy a tronchar algo", resistiéndose a subirse al taburete para realizar los ejercicios.

"Si me parto el cuello se acaba todo esto", comentó Broncano, a lo que Peña le contestó que "tú ganas muchísimo más que yo, solo gano para el Mercadona, que aquí me pagáis poquísimo".

Broncano y Candela Peña, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Al final, el presentador lo intentó y, con ayuda de la actriz, consiguió hacer el pino a duras penas sobre el taburete. Al bajarse no pudo evitar sus muestras de alegría por haberlo conseguido.