Vox critica que sea el presidente de la cámara quien decida "si entienden o no" los diputados el asturiano

En una nota de prensa, Blanco ha subrayado que el acuerdo "es contrario a lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que no se puede entrar a valorar si un diputado dice no entender".

"Estamos radicalmente en contra del acuerdo. Desde Vox simplemente pedimos que se nos adelantara por escrito en español la intervención que teóricamente Podemos, martes y miércoles, va a realizar en asturiano, porque la pregunta está registrada en bable", ha argumentado Blanco.

"Los que no entendemos el bable tenemos que estar pendientes del minuto en que se produce nuestro no entendimiento, y apuntar lo que no entendemos. Es como si alguien hiciera un discurso en inglés, y después de media hora le preguntaran qué no ha entendió del discurso", ha criticado.