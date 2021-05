Cvirus.- La Comunitat Valenciana notifica 15 morts i 55 casos nous

D'aquesta manera, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.337: 796 en la província de Castelló, 2.793 en la d'Alacant i 3.748 en la de València.

A més, s'han notificat 55 casos nous de coronavirus confirmats -enfront dels 81 del passat dilluns-, la qual cosa situen la xifra total de positius en 390.824 persones. Per províncies, 9 a Castelló (40.333 en total); 11 a Alacant (146.484 en total); i 35 a València, (204.006 en total). El total de casos no assignats es manté en un.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 249 persones ingressades i 57 llits UCI ocupats, la qual cosa suposa tres ingressats i un llit UCI ocupat més que el divendres: 53 en la província de Castelló, amb 12 pacients en UCI; 67 en la província d'Alacant, 18 d'ells en la UCI; i 129 en la província de València, 27 d'ells en UCI.

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 547 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 391.306 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 40.475 a Castelló, 146.328 a Alacant i 204.448 a València. El total d'altes no assignades es manté en 55. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.649 casos actius, la qual cosa suposa un 0,91% del total de positius.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

En aquests moments hi ha casos positius en 5 residències de majors (1 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 2 en la província de València) i 1 centre de menors de la província de València.

No obstant açò, s'ha tornat a registra un 'triple zero' ja que no s'han notificat ni contagis entre residents i treballadors ni decessos.