València construirà un centre multiservici per a persones sense sostre en Patraix

L’Ajuntament de València incrementarà, en un parell d’anys, els recursos destinats per atendre a les persones sense sostre. Amb aquest objectiu preveu, entre altres accions, la construcció al districte de Patraix, d’un centre multiservicis destinat a l’allotjament i la intervenció social d’este col·lectiu i l’elaboració d’una Estratègia Municipal per donar resposta a les diverses realitats de la vulnerabilitat i l’exclusió social.

El pròxim octubre, també acometrà l’actualització del cens d’aquestes persones amb la finalitat d’organitzar els servicis socials en funció d’eixa realitat. La regidora Isabel Lozano ho ha anunciat aquest dilluns en donar compte del balanç d’actuacions de l’any 2020. A València, durant els mesos de confinament, van ser ateses 2.184 persones sense sostre, amb zero contagis.

L’edil de Servicis Socials ha explicat que “arran la pandèmia del coronavirus la realitat de les persones sense llar s'ha visibilitzat, com no s’havia fet abans”; i ha aclarit que “aquesta situació ha generat un impuls important a les polítiques socials, en general, i a les d’atenció i intervenció amb la realitat del sensellarisme, en particular”.

“Així, i a l’empar de l’Acord Marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post covid-19, l’Ajuntament ha adquirit compromisos en relació a la creació de nous recursos municipals d’atenció i allotjament, com són noves places d’alberg i vivendes per a aquest col·lectiu”, ha concretat Lozano, que ha fet un repàs dels recursos que ja s’hi han posat en marxa.

Entre el 15 de març i finals de juny, l’Ajuntament va organitzar l’allotjament de 690 persones en els diferents recursos habitacionals habilitats de manera extraordinària, “amb un resultat molt positiu perquè es va fer una intervenció molt estreta i l'indicador que ho demostra és que es registraren zero contagis”, ha indicat Isabel Lozano.

“A més, en els quatre poliesportius municipals habilitats per donar servicis d’higiene, alimentació i vestuari van ser ateses 2.184 persones i es prestaren quasi 13.000 servicis”, ha afegit.

La regidora també ha donat compte dels servicis socials prestats en el marc de l’anomenada “Operació fred 2020-2021”, “quan l’Ajuntament va arribar a un rècord respecte al nombre de places oferides i persones allotjades”. “Generarem 66 places extra i 830 persones varen ser allotjades”, ha concretat en recordar que “va resultar clau” l’obertura de l’Alberg de Ciutat Vella.

En enumerar servicis complementaris a l’allotjament, com són la realització de les proves PCR, el suport psicològic, o el subministrament de kits higiene i roba, així com seguiment sanitari, desenvolupat per professionals i voluntaris de Creu Roja, la regidora ha reparat en les 430 atencions en carrer per part del Servici d’Atenció d’Urgències Socials (SAUS) i l’equip X4 de la Policia Local. “Cal recordar que moltes persones no accepten l’ajuda oferida i és molt important el treball d’informació fet al carrer”, ha ressaltat al respecte.

Coordinació de recursos i intervenció intensiva

En general, en paraules de la regidora de Servicis Socials, la valoració de la campanya d’enguany és “molt positiva per la coordinació entre recursos de l’Ajuntament i les entitats socials, per la intervenció intensiva amb perfils complicats, l’oferiment de places, que no varen ser ocupades al 100%; i per la participació i formació de 114 persones voluntàries de Creu Roja en atenció a persones sense sostre, que podran ser activades en altres moments”.

Per últim, la regidora ha destacat la cessió a Casa Caridad d’un solar municipal al carrer Xilxes “per ampliar les instal·lacions del seu “Projecte Fénix”, un edifici de 8 vivendes per a persones i famílies sense sostre amb recursos complementaris, com una guarderia.

Objectius per al període 2021-2023

Pel que fa als objectius i reptes que l’Ajuntament planteja per als anys 2021-2023, Isabel Lozano ha parlat de cinc iniciatives. La primera, anunciada la setmana passada, preveu la construcció, l'any 2023, de 25 apartaments per a estades temporals en el carrer dels Àngels, al Cabanyal, per atendre situacions d’emergència d'habitacions per a PSS, famílies que han perdut la seua vivenda o viuen en situació precària. Aquest recurs tindrà espais comuns i aules de formació.

“El segon repte és el Programa de vivendes supervisades per a persones sense sostre “Vivenda primer”, destinat per a perfils cronificats i amb problemàtiques greus i per a perfils de persones amb ingressos bàsics que necessiten un suport mínim per fer el pas a una vida independent”, ha explicat la regidora en assegurar que l’enfocament clau és “que qualsevol intervenció és més eficaç si es presta al domicili propi”.

En aquest sentit, ha recordat que s’ha iniciat este programa amb una prova pilot amb 4 vivendes i 10 persones, amb estades d’un any o més. I des del Centre Municipal d’Atenció a les Persones Sense Sostre (CAST) es fa un Pla d’Intervenció individual i grupal amb les persones residents i la supervisió periòdica per part d’aquest equip.

“Els resultats estan sent molt satisfactoris, totes les persones estables i amb projectes de futur (han superat addiccions, malalties, estabilitat en trastorns mentals, adquisició d’hàbits normalitzats…) i, per això, al llarg del 2021 volem incorporar noves vivendes municipals a este programa”, ha afegit.

Com el “primer gran recurs per atendre a les persones sense sostre”, Isabel Lozano ha parlat d’un centre multiservicis destinat a l’allotjament i la intervenció socials d’aquestes persones. “L’equipament oferirà servicis externs de baixa exigència (dutxes i lavabo, bugaderia, consigna, sales de descans i oci). També comptarà amb espais d’acolliment d’emergència, d’alberg i apartaments individuals i dobles”, ha descrit. La redacció del projecte d’aquest centre, que s’alçarà al carrer Salabert de Patraix, compta amb un pressupost de 94 mil euros “i a partir d’aquest document es detallaran més dades com, per exemple, el seu pressupost final”.

Lozano també ha subratllat la importància de l’elaboració de l’Estratègia Municipal per a PSS. “Es desenvoluparà dins del Pla d’Inclusió i Cohesió social, que planteja com donarà resposta a les diverses realitats de la vulnerabilitat i l’exclusió social, i arreplegarrà totes les aportacions de les entitats del sector del sensellarisme a València”.

Per últim, “una qüestió instrumental però molt important”, ha conclòs la regidora, es el Cens actualitzat de les persones sense llar. “En octubre de 2021 farem un nou recompte”, ha anunciat. El primer es va realitzar en 2019 amb la col·laboració d'entitats del sector, la Universitat de València (UV) i la participació de més de 400 voluntaris”.

“El compromís va ser fer un recompte biennal i ho estem preparant al costat de les 14 entitats que formen part de la Plataforma Sense Llar i, novament, amb la UV (diagnòstic) per treballar amb eixa “foto fixa” que ens dona i que ens ajuda a organitzar els serveis socials en funció d’eixa realitat”, ha assenyalat.