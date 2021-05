La Junta abordará este miércoles con los expertos el escenario postalarma en Andalucía

A las 00.00 horas del próximo 9 de mayo decaerá el estado de alarma en todo el país y, con él, la mayoría de las restricciones hasta ahora en vigor, que las comunidades autónomas no podrán mantener salvo que cuenten con la autorización de los jueces. De cara a ese escenario postalarma, la Junta había previsto reunirse este lunes con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y con la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, para abordar las posibles medidas a implantar tras el 9-M. El primero ya rechazó el pasado jueves el encuentro propuesto, y este lunes lo hizo la segunda, quien aseguró que no puede "ayudar, ni asesorar ni colaborar" con el Ejecutivo regional.

Tárrago explicó también que la Fiscalía Superior de Andalucía no actuará de oficio ante las posibles restricciones que imponga la Junta, sino que lo hará cuando le llegue algún escrito solicitando su impugnación. En cualquier caso, señaló, están a la espera de si la Fiscalía General del Estado da algunas "directrices concretas" a las fiscalías de las comunidades para que los pronunciamientos ante determinadas medidas sean los mismos, ya que, según recordó, cuando no hubo estado de alarma, las autonomías pudieron adoptar decisiones que en unos casos fueron ratificadas y en otros no.

La reunión que sí ha tenido lugar ha sido la mantenida por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y los consejeros de laPresidencia, Elías Bendodo, y de Salud, Jesús Aguirre, para poner en común las propuestas que las consejerías han recibido por parte de los distintos sectores de cara a las medidas postalarma, y que este miércoles abordarán en el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos.

Solo limitación de horarios

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, confió en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta "liberado" tras las elecciones de hoy en la Comunidad de Madrid y cumpla con la "promesa" de dotar de un marco normativo a las comunidades. En caso contrario, dijo el popular, la Junta actuaría dentro de sus competencias, que se ciñen únicamente a la limitación de horarios en la actividad económica. El resto de restricciones que afectan a la libre circulación de los ciudadanos y a la movilidad –toque de queda y cierres perimetrales– tendrán que contar con la autorización de la Justicia. Pero en este proceso, recalcó el presidente de la Junta, se pierde "un tiempo precioso" y "operatividad" en la lucha frente a la pandemia del coronavirus, quedando las decisiones "en manos de un juez".

Así pues, incidió Moreno, a partir del 9 de mayo "no habrá toque de queda a las 23.00 horas ni podremos cerrar perimetralmente un municipio que haya superado la tasa de 500 contagios". Y, en definitiva, "el domingo decae el estado de alarma y con él cae todo, las comunidades autónomas estamos maniatadas y cuando se está maniatado no se puede combatir con entereza y determinación una pandemia tan compleja como la Covid-19".

Respecto a la posibilidad de que Andalucía solicite la declaración del estado de alarma en la comunidad, el vicepresidente indicó que, en este momento, no hay en la región una situación sanitaria como para adoptar esa medida, pero insistió en que sí "podemos necesitar una restricción muy concreta en cualquier municipio, que va a tener que pasar por una decisión judicial".

Primer fin de semana de movilidad

Sin llegar a ser un éxodo masivo, los primeros días de reapertura de las provincias andaluzas provocaron que muchos sevillanos se animaran a viajar a las playas más cercanas a la provincia. Así lo ponen de manifiesto los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre movilidad interprovincial, que revelan que las autovías AP-4 (Cádiz) y A-49 (Huelva) registraron más de 210.000 desplazamientos durante el fin de semana, lo que supuso un 103,6% y un 86,9% más, respectivamente, que el fin de semana anterior.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, aseguró que "algunos hoteles" de estas provincias tuvieron el fin de semana un 100% de ocupación, y confió en que el 80% de la planta hotelera de Andalucía esté abierta en junio. Los empresarios andaluces también valoraron como "estupendo" el primer fin de semana de libertad, pero más para la hostelería y el comercio que para los hoteles, a los que aún "les queda para volver a la normalidad".