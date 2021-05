"Pitadas" en el IES de Almensilla en protesta por las "carencias" de personal y recursos técnicos

Principalmente, la AMPA avisa de la "falta de contratación del personal no docente", es decir conserjes y administrativos, cuyas funciones "están siendo realizadas por el personal docente del centro, conllevando esto una sobreocupación en sus obligaciones profesionales", con las correspondientes consecuencias.

Además, las familias se quejan de que el centro "no dispone de ordenadores ni de pantallas digitales" y la Agencia Pública Andaluza de Educación "no termina de comunicar cuándo llegarán e incluso sugiere que no van a llegar este curso". Fruto de tal situación, según la AMPA, "el profesorado aporta voluntariamente sus ordenadores para poder realizar sus tareas" y "el alumnado está utilizando sus propios teléfonos móviles" para suplir esta "carencia de medios técnicos".

En paralelo, si bien el centro cuenta con un aula específica de educación especial, la misma "no está dotada ni de medios ni de recursos", además de que "falta mobiliario".

"Fueron dotadas ocho aulas, ya que son ocho los grupos matriculados en el centro, pero los desdobles necesarios durante la pandemia y las optativas de matriculación del alumnado hacen necesario el uso y la dotación del resto de aulas, hasta un total de 12 que dispone el centro", indica la AMPA, que lamenta que tras sus "reiteradas" peticiones ante la Administración educativa, la misma "no ha llevado a cabo las gestiones oportunas para paliar la situación".