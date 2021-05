Cvirus.- Sanitat planteja renovar al juny prop de 6.000 contractes covid, el 65% dels actuals

No obstant açò, els sindicats, que han mantingut aquest dilluns una reunió de la taula tècnica amb la conselleria, reclamen que es mantinguen la totalitat dels 9.309 professionals els contractes dels quals acaben el 31 de maig fins a finals d'any.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha explicat, després de visitar l'Hospital Sant Joan d'Alacant, que aquesta proposta "no suposa una reducció de plantilla" sinó "adaptar" els contractes covid a la nova situació epidemiològica mentre que "es crearan noves places estructurals definitives" concordes amb les necessitats assistencials de la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, fonts de la conselleria han explicat que al costat dels 140 milions ja destinats a aquests reforços, la inversió en 2021 serà de 270 milions d'euros. A més, Sanitat es compromet a completar un mapa de creixement estructural perquè el creixement del sistema siga definitiu i no provisional. Aquesta estratègia de creixement necessari es realitzarà amb l'aportació dels sindicats, segons les mateixes fonts.

En eixe sentit, s'ha avançat que les prioritats per a la conselleria són, entre unes altres, Atenció Primària, Salut Mental i Urgències Hospitalàries. La renovació de places, a la vista de la situació actual de la pandèmia, s'ha realitzat proporcionalment al moment, ja que "la Conselleria seguirà monitoritzant el permanent estat d'alerta per si algun canvi de tendència ens obliga a replantejar-nos a l'alça els reforços que es materialitzaran a la fi d'aquest mes". Un miler d'aquestes places es destinaran a vacunació covid-19 i la resta a reforços generals del sistema sanitari, segons les mateixes fonts.

Aquesta primera reunió de la taula tècnica per a analitzar la renovació dels contractes de reforç covid-19 i altres assumptes referents a recursos humans i organitzatius, ha sigut qualificada des de la Conselleria de Sanitat com a "cordial i positiva". L'equip de negociació de Sanitat ha destacat que tant administració com a sindicats "hem coincidit que l'objectiu d'aquesta trobada és defendre i reforçar el sistema sanitari públic". La pròxima reunió de la taula tècnica tindrà lloc aquest pròxim divendres.