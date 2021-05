L'oposició de Mutxamel recorre per a anul·lar el ple que va canviar el nom del carrer d'Enric Valor

Els tres partits sostenen, en un comunicat, que l'equip de govern -PP i Cs- no va realitzar correctament el tràmit per a la inclusió d'una esmena en la sessió plenària, ja que aquest es va presentar 'in voce' quan ha de fer-se 24 hores abans del ple amb còpia de la mateixa als portaveus dels grups, "una cosa que no va ocórrer".

En concret, l'ordre del dia del ple arreplegava el punt '3.3.2. Modificació Seccionat Territori Municipal', en el qual estaven contemplats una sèrie de canvis en la llista de carrers, entre ells, el canvi de denominació de l'avinguda Enric Valor per avinguda d'Espanya.

No obstant açò, PP i Cs van presentar una esmena una vegada iniciada la sessió per a modificar un acord plenari de l'any 2003 sobre este tema i poder denominar una altra avinguda amb el nom d'Enric Valor. Per açò, l'oposició considera que aquest tràmit no s'ha realitzat "correctament", per la qual cosa han presentat un recurs per a demanar la nul·litat de la sessió.

"L'esmena presentada va ser introduïda de viva veu (in voce) abans de ser debatut el punt, saltant-se per tant els tràmits de l'Art.99 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Mutxamel. En el seu apartat segon deixa ben clar que ha de presentar-se vint-i-quatre hores abans de la sessió i ha de donar-se trasllat de la còpia de l'esmena als portaveus dels grups municipals representats, cosa que no va ocórrer", indiquen els tres partits.

Així mateix, PSPV, Compromís i Podem consideren que l'equip de govern va fer una esmena a la seua proposta inicial "afegint un nou acord després de la revolada i indignació generada per Mutxamel i la societat civil per la retirada del nom de l'avinguda d'Enric Valor".