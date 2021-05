El PSOE cree que el acuerdo sobre el asturiano en la Junta "permite dar una respuesta adaptada" a cada situación

En unas declaraciones remitidas por el partido, Carcedo espera que "a partir de ahora no se bloqueen intencionadamente los debates parlamentarios usando el asturiano como excusa". Y ha pedido que "se pueda utilizar con normalidad, como era habitual hasta que Vox entró en escena y otros le siguieron en su cruzada injustificada contra el asturiano".

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias ha adoptado este lunes un acuerdo con el que se pretende poner fin al conflicto surgido en el parlamento asturiano acerca de la utilización de la lengua asturiana en las intervenciones. Finalmente, se ha resuelto que los diputados que no entiendan un discurso precisen qué parte no comprenden y que los oradores les aclaren esas dudas en castellano, siempre que no exista una versión previa traducida del discurso.

La decisión de que se aclare o no esas dudas siempre va a depender del presidente de la sesión "en el ejercicio de su función de dirección de los debates y velando por la buena marcha de las deliberaciones", según han precisado fuentes parlamentarias.