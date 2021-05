Cs reclama en el Ayuntamiento de Huesca ayudas para facilitar la emancipación de los jóvenes

Con esta moción se demanda la implicación del consistorio oscense para impulsar políticas sociales e impositivas que faciliten a los jóvenes tanto el acceso a la vivienda de propiedad como el acceso de alquiler a precios asequibles.

"Estos jóvenes en la mayoría de los casos no se han recuperado de la crisis anterior, siguen teniendo empleos precarios y aún no han podido independizarse por la falta de recursos, tanto por la inestabilidad de sus ingresos, como por los altos precios de la vivienda", ha apuntado el portavoz municipal de Cs, José Luis Cadena.

La formación liberal prioriza la promoción de un marco laboral que permita a los jóvenes tener empleos "bien remunerados y estables para poder comenzar un proyecto de vida independiente".

DATOS

Según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), España ha retrocedido a niveles de mediados de los 90, ha alertado Cadena, con menos de uno de cada cinco jóvenes viviendo fuera de su hogar. Apenas el 26 por ciento de los menores de 29 años tienen un piso en propiedad, frente al 54 por ciento en 2008 y el 48,9 por ciento vive de alquiler, cuando hace poco más de una década era el 32,3 por ciento.

Por ello, la propuesta de Cs recoge la necesidad de priorizar políticas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler "a precios asequibles y que mejoren los sistemas de protección social no contributivos", además de la promoción de mecanismos de acceso a la vivienda en propiedad.

A esta situación, añade el portavoz municipal de Cs, se suma que este colectivo tampoco se plantea tener una familia, "no porque no quieran, sino porque no pueden". Por eso Ciudadanos apuesta por políticas que permitan redistribuir de forma más equitativa los costes asociados a la crianza, empezando por garantizar el acceso universal y asequible a escuelas infantiles de calidad.

"Se pone el foco directamente en la natalidad, con ayudas directas temporales y muy concretas, una menor precariedad laboral y una mayor facilidad para el acceso a la vivienda, generan de forma natural un contexto más adecuado para formar una familia", ha concluido el edil.