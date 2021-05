Consenso parlamentario para que en Cantabria se vacune a todo el sector pesquero

La iniciativa, que se ha debatido por la mañana pero votado por la tarde, ha partido originalmente del PP y, a ella, PRC y PSOE, por una parte, y Vox, por otra, habían presentado sendas enmiendas.

La presentada conjuntamente por PRC y PSOE era de modificación del texto original y en ella lo que se planteaba era vacunar "a la flota pesquera", si bien la enmienda no ha sido aceptada por los 'populares'.

"A la flota no se la vacuna, a la flota, todo lo más, se le da una mano de pintura. Se vacuna a los integrantes del sector pesquero, no a la flota", ha contestado irónico el portavoz del PP, Íñigo Fernández, a regionalistas y socialistas, a los que ha advertido que es "muy importante" el uso de las palabras.

A juicio de Fernández, la enmienda del PRC "vaciaría de contenido" la propuesta del PP, que es "clarísima" y pide vacunar a todo el sector pesquero "en todas las etapas del proceso". "Decir en genérico la flota, le da derecho al señor consejero (de Sanidad) a no vacunar a nadie porque las flotas no se vacunan", ha aseverado.

Lo que sí ha admitido el PP es una enmienda de adición de Vox para que en esta vacunación se incluya también a prácticos y patronos marineros, que son menos de una veintena, según han explicado.

Y es que, según su portavoz, Cristóbal Palacio, al puerto están llegando tripulaciones contagiadas y son los prácticos del puerto los que se suben a bordo de los barcos sin saber si hay o no casos, con el riesgo que ello conlleva.

Pese a que la enmienda de PRC y PSOE no ha sido admitida, estos dos grupos finalmente han votado a favor, lo que ha permitido esta unanimidad.

La diputada del PRC Ana Obregón ha señalado que el consejero de Pesca, el regionalista Guillermo Blanco, lleva pidiendo desde enero al Ministerio que se autorice la vacunación de los pescadores, incluyendo al sector en la Estrategia Nacional de Vacunación.

Y es que regionalistas y socialistas han defendido que se debe de respetar por parte de las comunidades autónomas dicha Estrategia Nacional.

Sin embargo, el PP ha afirmado que es una "mentira y gorda" que Cantabria no pueda vacunar a sus pescadores porque no están incluidos entre los colectivos prioritarios y ha señalado, al igual que Cs, que, con el mismo plan nacional, el País Vasco lo ha hecho ya y Galicia lo está haciendo.

Por ello, los 'populares' habían instado a regionalistas y socialistas a "no buscar excusas" y a no "agarrarse" y "esconderse detrás" de la Estrategia Nacional para justificar que no se vacune al sector pesquero.

"Aquí se vacune a quien quiera Rodríguez", ha afirmado el portavoz popular en referencia al consejero de Sanidad, el socialista Miguel Rodríguez.

Los 'populares' y Vox han recordado que en Cantabria se vacunó a los presos del Dueso en enero cuando no estaba incluido en dicha Estrategia.

En este sentido, Vox ha afirmado que en Cantabria, el Gobierno ha incumplido "a su antojo" dicha Estrategia Nacional "cuando le ha dado la gana".

VACUNACIÓN AL PERSONAL DE GUARDERÍAS PRIVADAS

Precisamente, y en relación con la vacunación contra el coronavirus, Vox ha visto rechazada su propuesta de que se vacune al personal de las guarderías privadas y ello, en contra de lo que han votado PRC y PSOE, que han insistido en que no se les puede administrar al no haber sido incluidos en la Estrategia Nacional de Vacunación.

Regionalistas y socialistas han defendido que hay una Estrategia de Vacunación nacional elaborada por expertos y han señalado que ésta debe cumplirse pese a que pueda haber algunos aspectos que "no gusten" o puedan parecer "injustos". "Si empezamos a no seguir lo previsto en la Estrategia sería un "caos".

Como respuesta, Vox ha afirmado que en dicha Estrategia tampoco se preveía la vacunación del personal de los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPIs), guarderías de carácter público dependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales y se les ha administrado la vacuna, mientras que no ha ocurrido lo mismo con sus homólogos de las guarderías privadas, que "realizan la misma actividad y misma situación de riesgo".

Las otras dos formaciones que componen la oposición, PP y Cs, han apoyado la petición de Vox y han achacado que se haya vacunado a los trabajadores de los CAPIs y no a los de las guarderías privadas por una cuestión "ideológica", por razón de su titularidad (los primeros son públicos y las otras privadas).

Los 'populares' han considerado en que vacunar a los profesionales de las CAPIs y no a los de las guarderías privadas es una "discriminación" por la "ideología" y los "prejuicios" que, a su juicio, tiene el Gobierno hacia lo privado.

Para Cs "no hay ni una sola razón objetiva" que justifiquen esta diferencia entre el personal de centros privados y públicos cuando, según ha dicho, unos y otros tienen la "misma función" y el "mismo riesgo de contagios".

"O se equivocaron incluyendo como prioritarios a quienes trabajan en los CAPIS y no lo quieren reconocer o han tomado la decisión teniendo en cuenta la titularidad, pública o privada", ha afirmado el diputado 'naranja' Diego Marañón, que ha dicho: "o todos o ninguno".